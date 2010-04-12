валюту купили, но деньги будут хранить по грушей
Костин и Ко не случайно запустили слух, что валютные депо вернут деревяшкой (народ не однократно пуганный начал забирать валюту из банков)
доля валютных депо в РФ к 2022/23 должна упасть с 21% до 5-7%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:53
валюту купили, но деньги будут хранить по грушей
Костин и Ко не случайно запустили слух, что валютные депо вернут деревяшкой (народ не однократно пуганный начал забирать валюту из банков)
доля валютных депо в РФ к 2022/23 должна упасть с 21% до 5-7%
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:01
Покажитесь психотерапевту - у вас пунктик.
А по сути - причина была названа в том сообщении, из которого вы выдернули цитату, и она банальна до чертиков - предвыборный сезон, добавляющий участникам рынка неопределенности, и соответственно, осторожности.
PS: про влияние политики ФРС - не бороздите просторы Вселенной, когда это неуместно
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