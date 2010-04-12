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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6524652565266527

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:53

  zzzzzz написав:Уже пишут о 15 жертвах.

По теме ветки. Запоребриком в августе население купило рекордный объем валюты с августа 2017 года, 1,7 млрд.долларов составило сальдо купли-продажи.


валюту купили, но деньги будут хранить по грушей :mrgreen:

Костин и Ко не случайно запустили слух, что валютные депо вернут деревяшкой (народ не однократно пуганный начал забирать валюту из банков)

доля валютных депо в РФ к 2022/23 должна упасть с 21% до 5-7%
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:01

  нетотожнийдефініцій написав:
  zРадио написав:А 3 года назад при такой же ставке удавалось привлечь 0,6 млрд за 1 аукцион.
Соответственно, склонность инвесторов к риску сегодня ниже и должна поощряться (существенно) большей "морковкой".

Причина цього всього? Українозрада в межах 0,1%, чи може глобальні світові процеси так, десь на 99,9% ? :wink: Ольгінці - товсь! :mrgreen:


Покажитесь психотерапевту - у вас пунктик.

А по сути - причина была названа в том сообщении, из которого вы выдернули цитату, и она банальна до чертиков - предвыборный сезон, добавляющий участникам рынка неопределенности, и соответственно, осторожности.

PS: про влияние политики ФРС - не бороздите просторы Вселенной, когда это неуместно
zРадио
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  #<1 ... 6524652565266527
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