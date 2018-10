Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

#<1 ... 6524652565266527 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 922 1. Нет сбережений в валюте 10% 92 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 589 Всього голосів : 922 Додано: Сер 17 жов, 2018 19:53 zzzzzz написав: Уже пишут о 15 жертвах.



По теме ветки. Запоребриком в августе население купило рекордный объем валюты с августа 2017 года, 1,7 млрд.долларов составило сальдо купли-продажи. Уже пишут о 15 жертвах.По теме ветки. Запоребриком в августе население купило рекордный объем валюты с августа 2017 года, 1,7 млрд.долларов составило сальдо купли-продажи.



валюту купили, но деньги будут хранить по грушей



Костин и Ко не случайно запустили слух, что валютные депо вернут деревяшкой (народ не однократно пуганный начал забирать валюту из банков)



валюту купили, но деньги будут хранить по грушей

Костин и Ко не случайно запустили слух, что валютные депо вернут деревяшкой (народ не однократно пуганный начал забирать валюту из банков)

доля валютных депо в РФ к 2022/23 должна упасть с 21% до 5-7%

нетотожнийдефініцій написав: zРадио написав: А 3 года назад при такой же ставке удавалось привлечь 0,6 млрд за 1 аукцион.

Соответственно, склонность инвесторов к риску сегодня ниже и должна поощряться (существенно) большей "морковкой".

Соответственно, склонность инвесторов к риску сегодня ниже и должна поощряться (существенно) большей "морковкой". А 3 года назад при такой же ставке удавалось привлечь 0,6 млрд за 1 аукцион.Соответственно, склонность инвесторов к риску сегодня ниже и должна поощряться (существенно) большей "морковкой".

Причина цього всього? Українозрада в межах 0,1%, чи може глобальні світові процеси так, десь на 99,9% ? Ольгінці - товсь! Причина цього всього? Українозрада в межах 0,1%, чи може глобальні світові процеси так, десь на 99,9% ?Ольгінці - товсь!



Покажитесь психотерапевту - у вас пунктик.



А по сути - причина была названа в том сообщении, из которого вы выдернули цитату, и она банальна до чертиков - предвыборный сезон, добавляющий участникам рынка неопределенности, и соответственно, осторожности.



Покажитесь психотерапевту - у вас пунктик.

А по сути - причина была названа в том сообщении, из которого вы выдернули цитату, и она банальна до чертиков - предвыборный сезон, добавляющий участникам рынка неопределенности, и соответственно, осторожности.

PS: про влияние политики ФРС - не бороздите просторы Вселенной, когда это неуместно

Re: Валютный рынок в контексте zРадио написав: Покажитесь психотерапевту - у вас пунктик.

Навіть так? Ольгінське фуфло хаміть ізволілі?

zРадио написав: и она банальна до чертиков - предвыборный сезон, добавляющий участникам рынка неопределенности и она банальна до чертиков - предвыборный сезон, добавляющий участникам рынка неопределенности

А що, майорам ГРУ не видали секретну методичку, що переможець вже визначений і що він давно уже не хунта і не незаконнообраний? Чи видали, але сказали : вєщайтє кругом пра нєапрєдєльоннасть!

zРадио написав: PS: про влияние политики ФРС - не бороздите просторы Вселенной, когда это неуместно PS: про влияние политики ФРС - не бороздите просторы Вселенной, когда это неуместно

Та ми в курсах про піраміди ФРС, етат бєшєнний піндасовскій долг, амерікє кірдик, атказ ат долара, рускій мір ва всьом мірє і наши ракєти самиє не падающіє в мірє послє атказа ат хахляцких двігатєлєй

Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр prodigy Повідомлень: 4122 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1868 раз. Подякували: 1117 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 жов, 2018 20:49 Re: Валютный рынок в контексте ... нетотожнийвасиль ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 5017 З нами з: 19.10.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 жов, 2018 20:53 Долярчик написав: ... нетотожнийвасиль ... нетотожнийвасиль



Вася во всей красе Вот у меня есть ещё три ника и никто абсолютно их не знает и никогда не догадается.

Повідомлень: 14607 З нами з: 04.05.10 Подякував: 669 раз. Подякували: 1458 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 жов, 2018 21:02

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся во вторник относительно доллара на символические 0,18 коп., на торгах среды укрепился на 1,31 коп., оказавшись на уровне 27,9169 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,65 коп., составил 27,9158 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 17 октября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ приподнялась до 27,905/27,935 UAH/USD, индицируя появление покупателей. Столь ранние покупки дали повод «обвинить» в этом спросе нерезидентов. Эта гипотеза была подтверждена позже анализом состава покупателей.

Меж тем к 10.05 на рынок подтянулись продавцы СКВ, их появление немного понизило цены доллара до 27,90/27,93, а спустя 25 минут, на 10.30 Киева, котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, консолидировались на отметке 27,90/27,92 UAH/USD, которую не покидали до 11.14 Киева. Новая волна покупок, встреченная эквивалентными предложениями доллара со стороны системных экспортеров, с одной стороны сбалансировала рынок, с другой, предельно сузила спред котировок «американца»: 27,91/27,92 UAH/USD.

Сложившееся равновесие покупок и продаж, сопровождаемое приличной ликвидностью сделок, сохранило эти котировки безналичной пары доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ до 14.00, «позволив» доллару с этого часа немного растянуть спред: 27,91/27,93 UAH/USD.

С 15.10 продавцов на рынке стало больше, это дало старт предфинишной коррекции «американца» до 27,905/27,925 UAH/USD.



Эти курсы оставались стабильными на опустевшем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия торгов.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 17 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9169 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,54% с 28,0672 UAH/USD до 27,9169 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке 17-го появилась двойная из-за длинных выходных порция экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже на МЕЖБАНКЕ .



Во-вторых, на рынке сохранилась изрядная долларовая ликвидность, оказавшая влияние на состояние пары доллар-гривня.



В-третьих, несмотря на очевидную смену приоритетов (как мы указывали ранее, последние сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса), некоторое влияние на торги межбанка сохранило состояние гривневого ресурса. Меж тем, на последнем появились признаки «сжатия» ликвидности. Во всяком случае, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к среде понизились с уровня 55 443,6 млн. грн. к отметке 54 661,6 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 17 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок пришла двойная порция предложения экспортной выручки, 50% которой требовалось обязательно продать.



Во-вторых, на значительную часть этого предложения нашлись солидные покупатели в лице нерезидентов.



В-третьих, рынок безналичной пары доллар-гривня снова стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-четвертых, свою посильную лепту в рост ликвидности внес регулятор, «анонимно» выкупивший в среду с платформы Matching до $10,0 млн. «лишней» СКВ в свои резервы.



Воспользовавшись относительной курсовой стабильностью и сбалансированность спроса и предложения представители наличного рынка в течение среды пытались решить свои местные проблемы, препятствовавшие полноценному профиту.

Большей частью дилеры-«неформалы» Киева, Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы и Крыжополя до полудня ограничились сужение спреда в котировках пар доллар-гривня и евро-гривня. Состояние рынка наличных это позволяло сделать: ведомые затянувшейся курсовой стабильностью и равновесием спроса и предложения на торгах валютного межбанка, клиенты примерно одинаковыми объемами сдавали и приобретали наличную валюту. Исключение составляло Запорожье, где затянулось доминирование клиентского «приноса».



После обеда пути дилеров-«неформалов» разошлись. Часть представителей этого финансового бизнеса (Днепр) сосредоточилась на устранении проблем с клиентским приносом, пытаясь ростом бидов реанимировать клиентские офера.

Другие транжирили гривневый запас, катализировав клиентский «принос» до состояния, перекоса в сторону оферов (Запорожье). Остальные, поработав около полудня в условиях симметричного сужения спреда, к вечеру перешли в «праздничный» режим торговли, растянув маржу (Харьков, Киев, Одесса).



За исключением рынка столицы, наконец-то дождавшегося «хороших» показателей торгов, остальные рынки вышеперечисленных городов констатировали повторение результатов предыдущей сессии.



Торги среды практически во всех перечисленных населенных пунктах продемонстрировали в течение 17-го сбалансированную торговлю. Снова исключение составил рынок Запорожья, валютчики которого намеренно сформировали дисбаланс, приподняв биды и обеспечив местный рынок перекосом с доминированием клиентских оферов. Подобным образом запорожцы небезуспешно пытались форсировать ликвидность, не считаясь с опустением гривневых «закромов».



В течение 17 октября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Харьков), либо выросла на 2,0-4,0 коп. офера 17-го либо не изменились (Запорожье, Одесса), либо потеряли 1,0 коп. (Киев), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Крыжополь).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо потеряли 2,0-4,0 коп. (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Днепр, Крыжополь).

Позиция «предложение» либо выросла на 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков), либо потеряла 2,0-4,0 коп.



Относительная стабильность наличной пары доллар-гривня в течение среды предполагает, если верить в предсказательские способности наличного «неформального» рынка, стабилизацию и на ближайших торгах валютного межбанка.



Думаю, в этом есть определенный резон, хотя, представляется, ряд факторов (сохраняющееся изобилие доллара, к которому добавится солидный, характерный для четверга приток экспортной выручки из-за рубежа, бюджетный период, требующий гривневой ликвидности)способен сохранить на межбанке в секторе доллара «медвежий», довольно сдержанный, («без фанатизма») тренд по средневзвешенному курса «американца».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 17 октября в первом приближении отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 17 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,04/28,09 UAH/USD, евро – 32,33/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия спроса и предложения, которое не требовало по сути ценовой поддержки до полудня. Мало того, это «естественное» равновесие покупок и продаж позволило дилерам Днепра постепенно сужать спред котировок доллара и евро. Полагаю, источник этой сбалансированности – равновесный характер торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ а также настроения клиентов местного наличного рынка.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда утренних цен, составив: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и довольно «вялая» торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра были вынуждены поднимать цены более значимых бидов из-за проблем с клиентским «приносом». Вослед за позицией «спрос» наверх поднялись и офера. Этой ревизией наши дилеры сохранили сбалансированность спроса и предложения, благодаря которой обеспечили обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 17 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 2,0-4,0 коп., офера прибавили 1,0-2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 28,04/28,09 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 17-го низколиквидной равновесной торговлей. Солидные клиенты осторожничали, не решаясь на серьезные объемные операции, не убедившись в надежности установившегося на МЕЖБАНКЕ равновесия спроса и предложения, сопровождавшегося затянувшейся надолго курсовой стабильностью



Это предоставили оптовикам Днепра возможность постепенно сужать спред котировок наличных пар доллар-гривня и евро-гривня.



По состоянию на 12.10 Киева в оптовом сегменте действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



На указанный час наблюдалась «вялая», хотя и равновесная торговля в паре доллар-гривня при невысокой ликвидности.



После обеда клиентов днепровского опта перестали устраивать цены «приема» валюты – «принос» начал пробуксовывать. Это заставили дилеров опта приподнять цены бидов, вослед за которыми вверх поползли и офера. Клиентские офера восстановились, сегмент обрел равновесие покупок и продаж, сохранившееся до самого закрытия торгов. Баланс спрос/предложение обеспечил приличную итоговую ликвидность, заслужившую от оптовиков Днепра «твердую четверку». Как и по итогам предыдущей сессии.



На протяжении 17 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0-4,0 коп., офера прибавили 1,0-2,0 коп. Акцентирование роста в более значимых бидах подтверждает слова о наблюдавшихся проблемах с клиентским «приносом», которые были устранены.



По сравнению с закрытием 16 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 октября уровнями 32,33/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение среды двухкопеечное снижение бидов на фоне аналогичной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре просела на 7,0 коп., офера упали на 5,0 коп.



Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось решать свои индивидуальные задачи – от устранения проблем с клиентским «приносом» до катализации притока клиентского доллара, не считаясь с рисками обострения гривнедефицита, сосредоточившись на более популярной в Украине паре доллар-гривня.



Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, дисконтируя в течение среды обе позиции наличного евро, учли внутридневную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex, причем частично потери евро «в миру» были компенсированы внутридневным ростом наличного доллара.



Снова необходимо добавить, что, как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1568 к $1,1528, прибавив в течение этого промежутка времени заметные 40 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли это снижение, частью компенсированное внутридневным подорожанием наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 17 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1574, пара евро-доллар не покидала район этой цифры до 04.30 Киева, инициировав с этого часа довольно неспешное снижение, завершившееся около 06.00 на уровне $1,1560.

С 09.00 стартовала европейская сессия рынка forex, сопровождаемая по обыкновению ростом волатильности и размашистыми разнополярными колебаниями пары доллар-гривня относительно «базового» уровня $1,1560 в пределах диапазона $1,1550-1,1570.

Эта зыбкая стабильность сохранялась до 13.30. С этого часа коррекция пары евро-доллар обрела динамику, уронив пару по состоянию на 15.00 Киева на отметку $1,1530, с которой пара предприняла две неудачные попытки «реабилитационного «ралли», с которого евро дважды падал к $1,1525-1,1530.



Очередной провал ожидал пару евро-доллар около 20.00 Киева. На сей раз она упала к $1,1520, где «приходила в себя» до 20.40. В это время новая коррекцию снова обвалила курс евро-доллар до $1,1515, где пара пребывала до 21.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара к мировым валютам в среду торгуется без единой динамики в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC ФРС США и новых экономических показателей.



По состоянию на 13.00 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1566 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1574 за евро.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥112,2 за доллар со ¥111,25, при этом ранее в ходе торгов демонстрировал положительную динамику.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 95,18 пункта.



Рынок ожидает публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва, инвесторы надеются получить подсказки о дальнейшей политике регулятора. ФРС по итогам заседания 25-26 сентября ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых. Регулятор сообщал, что по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету.



Как отмечает Reuters, в последние недели базисные валютные свопы, при помощи которых управляющие капиталом заимствуют доллары, расширились. Это говорит о том, что повышение ставки ФРС США сократило доступность заграничных долларов.



Кроме того, гуру, опрошенные Reuters, отмечают, что трейдеры ожидают новой экономической статистики для подтверждения роста экономики США.

Доллар сильно коррелировал с аппетитом к риску в течение года, но в последние несколько дней мы видим, что эта связь ослабевает, что говорит о том, что рынкам нужны сильные экономические данные, чтобы подтолкнуть доллар выше на торгах.



Спустя 3 часа, около 16.00 Киева сохраняет восходящий тренд, укрепляясь относительно большинства валют развитых и развивающихся стран из-за очередного витка геополитической напряженности.



Инвесторы обеспокоены потенциальным ухудшением отношений между США и Саудовской Аравией после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.



Пара евро-доллар на указанный час торгуется на уровне $1,1532 по сравнению с $1,1574 на закрытие рынка во вторник.



Потребительские цены в еврозоне выросли в сентябре на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Eurostat. Динамика показателя совпала с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. Общая инфляция в еврозоне ускорилась с 2% в августе.

Вместе с тем рост индекса Core CPI, не учитывающего волатильные цены на энергоносители и продукты питания, остался неизменным - 0,9% в годовом выражении.



Курс доллара к иене на 16.00 Киева стабилен на уровне ¥112,26, курс евро относительно иены уменьшилась до ¥129,46 против ¥129,92 накануне.



Фунт стерлингов усилил падение из-за рисков, связанных с Brexit без согласования доступа Великобритании к единому европейскому рынку. Кроме того, инфляция в Великобритании замедлилась в сентябре до 2,4% в годовом выражении с 2,7% месяцем ранее.



В паре с долларом и иеной фунт опустился на 0,5%, евро - на 0,1%.



Около 18.00 Киева давление на доллар США усилилось на фоне нежелания рисковать, что помогло восстановиться иене. Пара упала к минимуму на ¥112,05, фондовые индексы США также снижались.



Президент США Трамп решил разорвать почтовое соглашение с Китаем, действовавшее 144 года, которое давало возможность китайским производителям отправлять в США небольшие грузы со скидкой.

Главный экономический советник Белого дома Кудлоу сказал, что Трамп имеет право на собственное мнение в отношении ФРС, кроме того вполне возможно Трамп встретится с главой Китая на полях саммита G20. Китай пока еще не дал ответа на просьбы США. Уровни поддержки могут находиться на ¥111,60 и ¥111,10, уровни сопротивления - ¥113,00 и ¥113,40



Эта неприятная для доллара новость быстро «рассосалась», и «американец» возобновил свой рост, подняв свой индекс USDX по состоянию на 21.37 Киева до цифры 95,56 пункта.



Стало быть, накануне, во вторник, как мы отмечали в предыдущем обзоре, пара евро-доллар все-таки смогла превысить отметку $1,16 еще раз, новый максимум был показан на отметке $1,1620. После чего пара быстро вернулась под отметку $1,16, оставив сверху «шип» и с тех пор снижается.



К настоящему моменту евро-доллар падала уже до $1,1515, то есть на фигуру небольшим от максимума. Кроме того, пара тем самым обновила минимум от 12 октября на $1,1530.



Так что вполне резонно предположить, что к текущему моменту коррекция в виде роста евро от $1,1430 до $1,1620 закончена, и теперь пара евро-доллар снова вернется к снижению в рамках нисходящего тренда, который начался после заседания ФРС 26 сентября.



Аккурат в среду как раз истекает три недели с того заседания, а поэтому 17-го в 21.00 будут опубликованы протоколы с этого заседания FOMC.



Впрочем, полагаю, протоколы имеют значение лишь для тех заседаний, которые не сопровождаются публикацией прогнозных материалов и выступлением главы ФРС.

В этом контексте напомним, что по итогам прошлого заседания позиция ФРС была озвучена предельно четко, кроме того, представители ФРС, включая его главу Пауэлла, после заседания успели многократно выступить.



Политика, которую будет проводить ФРС, абсолютно очевидна, ставка будет повышаться раз в квартал в ближайшие полтора года. Причем, судя по риторике представителей ФРС, даже есть некоторые риски того, что темпы повышения ставки могут измениться в сторону более высоких.



Также совершенно очевидно, что рынки уже перестали обращать внимание на критические заявления президента США Трампа по поводу политики ФРС.



Во вторник Трамп назвал Федрезерв «самой большой угрозой» для экономического роста США. «ФРС слишком быстро повышает ставки», - сказал Трамп в интервью каналу Fox Business.



Поскольку подобных заявлений за последние дни Трамп сделал едва ли не с дюжину, а потом люди из его ближайшего окружения, включая министра финансов Мнучина, заявляли, что Трамп всего лишь выражает свое мнение и ни в коем случае не посягает на независимость ФРС, да и сам Трамп заявлял, что не собирается вмешиваться, то рынки уже перестали обращать на слова Трампа какое-либо внимание.



Меж тем, последняя волна роста пары евро-доллар с $1,1430 до $1,1620 во многом была вызвана именно многократными высказываниями Трампа по поводу «неправильной» политики ФРС, чрезмерно высоких ставок и чрезмерно дорогого доллара. За эти «откровения» Трампа подвергли критике множество аналитиков и экономистов.



Но итог всей этой истории в том, что высказывания Трампа, в конечном счете, на курс валют никак повлиять не могут. Более того, многие действия Трампа в действительности приводят к противоположному, к росту доллара. В частности, введение тарифов и санкций создают риски для глобальной экономики и способствуют оттоку капитала из периферии в США. А приток капитала США сейчас и нужен, чтобы финансировать разрастающийся дефицит бюджета.



Дефицит бюджета США в 2018 финансовом году (по итогам его последнего месяца сентября) составил $779 млрд., наибольший с 2012 года, против $666 млрд. в 2017 фингоду (см. HTTPS://WWW.FISCAL.TREASURY.GOV/FSREPOR ... TS0918.PDF ).



Дефицит бюджета составил 3,9% ВВП против 3,5% ВВП в 2017 фингоду.



В 2019 финансовом году дефицит бюджета США будет, очевидно, еще больше, поскольку налоговые льготы в США вступили в силу не с начала 2018 финансового года, а с 1 января 2018 года. Так что США нуждаются в притоке капитала для финансирования дефицита бюджета.

Пока что США привлекать капиталы удается. Вышедшие 16-го данные TICS за август показали приток капитала в США в размере $108,2 млрд., приток долгосрочного капитала в $131 млрд.

Однако, чтобы приток капитала и дальше удовлетворял растущие потребности Казначейства США (напомним, в IV квартале оно планировало привлечь рыночного долга на $440 млрд.), доллар как минимум должен демонстрировать устойчивую восходящую динамику.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,33/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные двухкопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в сред в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 17 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 7,0 коп. спросу и потерявшему 5,0 коп. с закрытия вторника предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.



На торгах украинского валютного межбанка не обошлось без сюрпризов – ожидаемая двойная из-за длинных выходных «порция» предложения экспортной выручки была «встречена» сообразным спросом игроков, составивших конкуренцию регулятору, который явно намеревался «поживиться» в этом долларовом изобилии.



Блиц-анализ состава покупателей доллара в среду позволил сделать вывод, что наиболее активно приобретали СКВ банки с нерезидентским капиталом. Это было немного неожиданно – ведь до начала сезона репатриации дивидендов, стартующего обычно в дебюте месяца, еще довольно много времени. Не исключено, команду на покупку «американца» в Украине дали «мамы» украинских «дочек» из-за кордона, обзаведясь неким инсайдом, содержание которого пока неизвестно.



Так или иначе, офера обязательной продажи внешнеторговой выручки экспортеров встретили практически эквивалентный по сути спрос «варягов» и импортеров, удержав доллар на межбанке от заметной просадки.



Думаю, текущая незначительная курсовая динамика может сохраниться на ближайших торгах межбанка из-за набирающего обороты периода платежей в Казну, на которые потребуется гривня.



А меж тем, как показала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, там наметилось неспешное сжатие гривневой ликвидности, которое окажет совместно с сохранившимся долларовым изобилием сопротивление жаждущим реванша «зеленым быкам».



US

нетотожнийдефініцій

Вы - либо провокатор, либо шизофреник.

Судя по дате вашей регистрации и количеству сообщений, я склоняюсь к первому и прошу ув. модераторов забанить тролля за хамство и флуд! Очень признателен!



Вы - либо провокатор, либо шизофреник.



Судя по дате вашей регистрации и количеству сообщений, я склоняюсь к первому и прошу ув. модераторов забанить тролля за хамство и флуд! Очень признателен! zРадио

https://ukranews.com/news/590068-kabmyn ... -oktyabrya Кабмин продлил старые цены на газ до 27 октября.



