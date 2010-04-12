bub-har написав:Сегодня приобрёл немного жалких клочков бумаги па 28,10! Очень рассчитываю на зимний пик и приход серъёзных дядь с баулами непотриба под выборы и подороже слиться(весной нужна будет гриша)!Думаю дяди планируют очередной раз прокатитЬся на супер поезде зима-лето и под них курс загонят под 30! А там сразу пойдёт массовый слив и появится очень много непотриба и на выборы увидим перемогу!А там тимошенко всё свернёт на попередныков и гриша обвалится перед сентябрём(в сентябре надо отдавать более 2млрд$ )
Сьогодні значно дешевше можна було купити: від 27.95 до 28.00 клац та клац
bub-har написав:Сегодня приобрёл немного жалких клочков бумаги па 28,10! Очень рассчитываю на зимний пик и приход серъёзных дядь с баулами непотриба под выборы и подороже слиться(весной нужна будет гриша)!Думаю дяди планируют очередной раз прокатитЬся на супер поезде зима-лето и под них курс загонят под 30! А там сразу пойдёт массовый слив и появится очень много непотриба и на выборы увидим перемогу!А там тимошенко всё свернёт на попередныков и гриша обвалится перед сентябрём(в сентябре надо отдавать более 2млрд$ )
Сьогодні значно дешевше можна було купити: від 27.95 до 28.00 клац та клац