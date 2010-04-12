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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6525652665276528

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:36

  bub-har написав:Сегодня приобрёл немного жалких клочков бумаги па 28,10! Очень рассчитываю на зимний пик и приход серъёзных дядь с баулами непотриба под выборы и подороже слиться(весной нужна будет гриша)!Думаю дяди планируют очередной раз прокатитЬся на супер поезде зима-лето и под них курс загонят под 30! А там сразу пойдёт массовый слив и появится очень много непотриба и на выборы увидим перемогу!А там тимошенко всё свернёт на попередныков и гриша обвалится перед сентябрём(в сентябре надо отдавать более 2млрд$ :shock:)


Сьогодні значно дешевше можна було купити: від 27.95 до 28.00 8)
клац та клац
ST_11
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 23:05

  ST_11 написав:
  bub-har написав:Сегодня приобрёл немного жалких клочков бумаги па 28,10! Очень рассчитываю на зимний пик и приход серъёзных дядь с баулами непотриба под выборы и подороже слиться(весной нужна будет гриша)!Думаю дяди планируют очередной раз прокатитЬся на супер поезде зима-лето и под них курс загонят под 30! А там сразу пойдёт массовый слив и появится очень много непотриба и на выборы увидим перемогу!А там тимошенко всё свернёт на попередныков и гриша обвалится перед сентябрём(в сентябре надо отдавать более 2млрд$ :shock:)


Сьогодні значно дешевше можна було купити: від 27.95 до 28.00 8)
клац та клац

Юнекс наливал до 150т с паспортом по 27,99
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 23:12

  vovan_prm написав:Как минимум от западной границы до Днепра (реки)

по каким КС прогнали не скажите? поспрашую народ. а то мне говорили что затратное дело компресора ставить что бы еще и в другую сторону дули.
КС все прально поняли.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 23:57

  zРадио написав:нетотожнийдефініцій

Вы - либо провокатор, либо шизофреник.

Судя по дате вашей регистрации и количеству сообщений, я склоняюсь к первому и прошу ув. модераторов забанить тролля за хамство и флуд! Очень признателен!

Не гадайте - и то, и другое вместе. :)
А забанить бы не помешало. Желательно навечно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 00:21

  ЛАД написав:А забанить бы не помешало. Желательно навечно.

что главное для призывающего банить навечно?
имхо, не быть самому забаненым за тупость, флуд и пустословие на финансовом форуме.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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