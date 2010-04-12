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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 жов, 2018 08:12
7км 28,00-28,05
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 18 жов, 2018 08:37
Re: Валютный рынок в контексте
Сьогодні вирішується ціна на газики, але курс вгору не піде.
Додано: Чет 18 жов, 2018 08:43
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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