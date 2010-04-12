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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6525652665276528

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:12

7км 28,00-28,05
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:37

Re: Валютный рынок в контексте

Сьогодні вирішується ціна на газики, але курс вгору не піде.
Tekken
 
Повідомлень: 53
З нами з: 21.03.18
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:43

  Tekken написав:Сьогодні вирішується ціна на газики, але курс вгору не піде.


отложили на 10 дней
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4124
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
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  #<1 ... 6525652665276528
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