Tekken написав:Сьогодні вирішується ціна на газики, але курс вгору не піде.
отложили на 10 дней
На 9 , до 27 октября
Хотя похоже предрешено.
“Что, мы брали обязательства по газу? Я, что ли, хочу поднимать цену? Я руками и ногами борюсь с этим, зубами, уже больше года. Но есть вещи, которые находятся за пределами моих возможностей”, – отметил премьер-министр.
Captain Obvious написав:Ну наконец-то. А то совсем уже идиотская ситуация была, в предверии зимы и ревальвация.
Достаточно точно повторяем график прошлого года. Тогда после ревальвации в первой половине октября рост пошел 19-го и длился до начала ноября. В этом году всего на день раньше. Во второй декаде ноября прошлого года опять слегка понизились. Это, похоже, на налогах.
Tekken написав:Сьогодні вирішується ціна на газики, але курс вгору не піде.
отложили на 10 дней
На 9 , до 27 октября
Репутационные риски от цены на газ выше чем риски от неполучения кредита от МВФ. Кроме того, где доказательства того, что МВФ согласилось на предложения Уряду? Пока это всё разговоры. Да и не панацея МВФ... Разве что как бонус к карме для инвесторов... И то. Кроме того у нас есть старый проверенный способ.
Отсрочка, думаю, имеет место потому, что попытаются привлечь короткие деньги при помощи роста ставок - 24-25 числа. Скорее всего, уже в ноябре мы увидим ставки по гривневым ОВДП - выше 20% и долларовых - около 8%. К марту ожидаю 23-25% по гривне и 9.5% по доллару. Курс - ниже 30. Кроме долгов, надо ж ещё и отрицательное сальдо торгового баланса покрывать с помощью фин.счёта.
Сьогодні значно дешевше можна було купити: від 27.95 до 28.00 клац та клац[/quote] Если надо было бы покупать крупную сумму,то да,искал бы подешевле,а так я прикупил всего 400$ и получается потерял всего 40 грн!Теоретически можно было бы ждать 27,9,но я не стал! Надеюсь зимой загоню их дороже,чем 28.10!
По состоянию на 10.58, рынок безналичной пары доллар-гривня на межбанке пролонгировал рост стараниями подключившихся к «варягам» импортеров: 28,02/28,04 UAH/USD. «Народ решил, что пора брать»,- констатировал наш консультант.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях Сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 октября спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 октября спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
lrs7719 25 октября заседание монетарного совета НБУ , на конец 3 квартала инфляция была 8,9% , прогноз НБУ не более 8,5% .На конец года НБУ уже планирует инфляцию не более 8% , цену на газ опять не подняли. Ситуация не однозначная, могут на этом заседании и не поднимать ставку.
С другой стороны Минфин не может привлечь гривну по действующим ставкам, остатки по гривневым ОВГЗ с начала года снизились на 10 млрд.грн с 627 до 617 млрд. Таким образом ставки может поднять Минфин , что будет иметь тоже значительное влияние на рынок.
Я с тобой согласен что до конца года мы можем увидеть ставки по ОВГЗ 20% , дальнейшая динамика будет зависеть от сотрудничества с МВФ