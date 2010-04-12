Додано: Чет 18 жов, 2018 09:46

zzzzzz написав: prodigy написав: Tekken написав: Сьогодні вирішується ціна на газики, але курс вгору не піде. Сьогодні вирішується ціна на газики, але курс вгору не піде.



отложили на 10 дней отложили на 10 дней



На 9 , до 27 октября На 9 , до 27 октября

Репутационные риски от цены на газ выше чем риски от неполучения кредита от МВФ. Кроме того, где доказательства того, что МВФ согласилось на предложения Уряду? Пока это всё разговоры. Да и не панацея МВФ... Разве что как бонус к карме для инвесторов... И то. Кроме того у нас есть старый проверенный способ.Отсрочка, думаю, имеет место потому, что попытаются привлечь короткие деньги при помощи роста ставок - 24-25 числа. Скорее всего, уже в ноябре мы увидим ставки по гривневым ОВДП - выше 20% и долларовых - около 8%. К марту ожидаю 23-25% по гривне и 9.5% по доллару. Курс - ниже 30. Кроме долгов, надо ж ещё и отрицательное сальдо торгового баланса покрывать с помощью фин.счёта.