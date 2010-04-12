zzzzzz написав:lrs7719 25 октября заседание монетарного совета НБУ , на конец 3 квартала инфляция была 8,9% , прогноз НБУ не более 8,5% .На конец года НБУ уже планирует инфляцию не более 8% , цену на газ опять не подняли. Ситуация не однозначная, могут на этом заседании и не поднимать ставку.
С другой стороны Минфин не может привлечь гривну по действующим ставкам, остатки по гривневым ОВГЗ с начала года снизились на 10 млрд.грн с 627 до 617 млрд. Таким образом ставки может поднять Минфин , что будет иметь тоже значительное влияние на рынок.
Я с тобой согласен что до конца года мы можем увидеть ставки по ОВГЗ 20% , дальнейшая динамика будет зависеть от сотрудничества с МВФ
Если смотреть на логику механизма ставки (ИТ), то текущее значение продиктовано чем угодно, но только не беспокойством за инфляцию (кстати, что говорит на это МВФ то?). Смотрим на решение КМП.
Сегодня был в сурермаркете и там по прежнему работает обменка с прикольными курсами!На сегодня 27,09/29,14 Интересно,если бы я открыл обменку и поставил бы такие курсы,то сомневааюсь,что у меня был бы хоть один адекватный клиент! И на кого они рассчитывают-непонятно!
bub-har написав:Сегодня был в сурермаркете и там по прежнему работает обменка с прикольными курсами!На сегодня 27,09/29,14 Интересно,если бы я открыл обменку и поставил бы такие курсы,то сомневааюсь,что у меня был бы хоть один адекватный клиент! И на кого они рассчитывают-непонятно!
Спустя 16 минут, на 11.14, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,02/28,04 UAH/USD на фоне появившихся покупок «американца» и удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.
Утреннее «зеленое» ралли, инициированное нерезидентами, к которому позже подключились импортеры, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика не очень согласуется со снижением объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.