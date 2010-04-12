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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6527652865296530

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:08

  zzzzzz написав:lrs7719
25 октября заседание монетарного совета НБУ , на конец 3 квартала инфляция была 8,9% , прогноз НБУ не более 8,5% .На конец года НБУ уже планирует инфляцию не более 8% , цену на газ опять не подняли. Ситуация не однозначная, могут на этом заседании и не поднимать ставку.

С другой стороны Минфин не может привлечь гривну по действующим ставкам, остатки по гривневым ОВГЗ с начала года снизились на 10 млрд.грн с 627 до 617 млрд. Таким образом ставки может поднять Минфин , что будет иметь тоже значительное влияние на рынок.

Я с тобой согласен что до конца года мы можем увидеть ставки по ОВГЗ 20% , дальнейшая динамика будет зависеть от сотрудничества с МВФ


Если смотреть на логику механизма ставки (ИТ), то текущее значение продиктовано чем угодно, но только не беспокойством за инфляцию (кстати, что говорит на это МВФ то?). Смотрим на решение КМП.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:09

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
ОТП банк: продаж вчора 28,00, сьогодні зранку 28,05 (на сайті і зараз у них так само), при мені у відділенні о 10-25 змінили курс на 28,15.
Дніпро опт 28,05-28,12
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:23

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня был в сурермаркете и там по прежнему работает обменка с прикольными курсами!На сегодня 27,09/29,14 :shock: Интересно,если бы я открыл обменку и поставил бы такие курсы,то сомневааюсь,что у меня был бы хоть один адекватный клиент! И на кого они рассчитывают-непонятно!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:24

  bub-har написав:Сегодня был в сурермаркете и там по прежнему работает обменка с прикольными курсами!На сегодня 27,09/29,14 :shock: Интересно,если бы я открыл обменку и поставил бы такие курсы,то сомневааюсь,что у меня был бы хоть один адекватный клиент! И на кого они рассчитывают-непонятно!


Сдают мелкими суммами на хлебушек, по 10-20-50 $
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:25

Привет из Днепра-5

Спустя 16 минут, на 11.14, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,02/28,04 UAH/USD на фоне появившихся покупок «американца» и удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.

Утреннее «зеленое» ралли, инициированное нерезидентами, к которому позже подключились импортеры, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика не очень согласуется со снижением объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.

Дата: 18 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.21

Мелкий опт «неформал»

$ 27,97-28,00/28,05-10 UAH/USD
EUR 32,25-30/32,45-50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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