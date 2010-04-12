Додано: Чет 18 жов, 2018 12:39

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,91/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 09.58 Киева заметно повысились, обосновавшись на уровне 27,97/28,00 UAH/USD. Пролонгируя начатый накануне проект, нерезиденты в четверг с утра пораньше возобновили скупку доллара.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового «сжатия» на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 54 661,6 млн. грн. к отметке 53 455,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Возможно, этот нисходящий тренд немного снизил энтузиазм «зеленых быков» на межбанке – котировки доллара на 10.22 вернулись к более низким уровням: 27,97/27,99 UAH/USD.



По состоянию на 10.58, рынок безналичной пары доллар-гривня на межбанке пролонгировал рост стараниями подключившихся к «варягам» импортеров: 28,02/28,04 UAH/USD. «Народ решил, что пора брать»,- констатировал наш консультант.



Спустя 16 минут, на 11.14, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,02/28,04 UAH/USD на фоне появившихся покупок «американца» и удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.



Утреннее «зеленое» ралли, инициированное нерезидентами, к которому позже подключились импортеры, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика не очень согласуется со снижением объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.



Сразу после 12.00 на межбанке появились объемные продажи доллара, понизившие курс «американца» к отметке 28,015/28,035 UAH/USD, сопровождаясь приличными оборотами сделок, которым благоприятствовало ситуативное равновесие покупок и продаж.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

повысился на 10,94 коп., составив 27,0252 UAH/USD.



Около 12.37 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,015/28,035 UAH/USD.





К 13.03 котировки безналичного доллара на межбанке выросли к 28,04/28,06 UAH/USD. «Продавцы СКВ закончились или ушли на обед», - предположил наш консультант, добавив, что на этой цифре остальные участника рынка тоже покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 17 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 17 октября по спросу и по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1498, упав до $1,1482 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1487 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 октября спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 18 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 октября спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 18 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 12.32 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара и евро, отвечая на ралли межбанка: 28,03/28,08 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.39 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли незначительными партиями валюты на фоне выросших к отметке цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,421/0,425 UAH/RUB.



Около 12.36 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно приподнялись, ведомые настроениями на межбанке и реакцией на них клиентов, составив: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и довольно низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,03/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB, Киев опт 27,97-28,00/28,05-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,97-28,00/28,05-10 UAH/USD, евро (опт) 32,25-30/32,45-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-30/32,45-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,15/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,04/28,10 UAH/USD, розница – 28,02/28,14 UAH/USD; Запорожье – 28,02/28,08 UAH/USD; евро – 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,425 RUB/USD.



Средневзвешенный курс безналичного доллара на отечественном межбанке, потеряв с 09 октября 1,64% (откат с 28,0869 к отметке 27,9169 UAH/USD) в четверг подвергся утреннему «набегу» нерезидентов, к которым чуть попозже подключились импортеры и банки, пополняющие свои валютные позиции.



Кроме того, нелишне подчеркнуть, что в отличие от среды, объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа заметно понизился. Кроме того, на сей раз экспортеры, быстро уяснив откуда «ветер дует», уже в дебюте сессии, отнюдь не торопились расставаться с обязательной частью выручки, появившись на рынке лишь около полудня со своими продажами.



Довольно оперативно рост курса безналичного доллара был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



Регулятор, не принимая участие в торгах четверга «попустительствовал» восходящему тренду рынка безналичного доллара.

На ближайших торгах валютного межбанка сохранится «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня, однако, представляется, динамика роста угаснет. Основанием для подобного ожидания стало наблюдающееся в последние дни сжатие гривневой ликвидности, которое в бюджетный период и платежей в Казну препятствует «бычьим» амбициям на межбанке. Кроме того, совершившие превентивные покупки импортеры и нерезиденты наверняка охладеют к заметно подорожавшему «американцу» или вовсе откажутся его покупать. Разумеется, на стороне «зеленых быков» межбанка 19 октября будет пресловутый «пятничный синдром», хотя вряд ли он окажет ощутимую поддержку восходящему тренду доллара на межбанке.



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