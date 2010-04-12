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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6530653165326533

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:59

  mephala написав:
  vovan_prm написав:Как минимум от западной границы до Днепра (реки)

по каким КС прогнали не скажите? поспрашую народ. а то мне говорили что затратное дело компресора ставить что бы еще и в другую сторону дули.
КС все прально поняли.

Ответил в личку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:11

Бюджет схвалено в першому читанні (в минулому році 14.11 - ухвалено 07.12). За - 240, проти 30, утримались 13, не голосували 56. Тепер можна очікувати позитивно-нетотожно-діфінітивних :mrgreen: новин від МВФ.
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:32

  zzzzzz написав:
  bub-har написав:Сегодня был в сурермаркете и там по прежнему работает обменка с прикольными курсами!На сегодня 27,09/29,14 :shock: Интересно,если бы я открыл обменку и поставил бы такие курсы,то сомневааюсь,что у меня был бы хоть один адекватный клиент! И на кого они рассчитывают-непонятно!


Сдают мелкими суммами на хлебушек, по 10-20-50 $

Такі курси розраховані на корінного жителя Лохвиці.
Навіть,маючи 10-20 доларів,люди йдуть міняти в інші обмінки.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:47

Re: Валютный рынок в контексте

МБ тем временем светит 28.09
рост +17 коп с утра
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:52

  antey1969 написав:
  Zebra написав:
  KOKS написав:почему вверх пошёл курс?

Правительство берет в долг под 7.5% годовых вместо 2-3% у МВФ, ЕС, США.
Такие расклады не придают оптимизма гривне, потому что

При 3% годовых, сложный процент за 10 лет набегает всего 34%, что не дорого и коррелирует с мировой инфляцией.
При 7.5% годовых, сложный процент за 10 лет - 106%

P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.

Так под нынешний процент в валюте долго кредитоваться и не будут. Стоит задача пропетлять до выборов при отсутствии траншей от МВФ.


Ой ли. Под 7.5% сегодня можно взять 16-месячные бумаги. И тренд на повышение ставок сохраняется.

Если представить себе, что до окончания президентской гонки (то есть еще 7 месяцев) не будет кредитов МВФ, и привлекать валюту придется длинными бондами с доходностью 8-9.5%, то поверьте - мало экономике и гривне не покажется!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 1,31 коп., на торгах четверга понизился на 11,97 коп., оказавшись на уровне 28,0366 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив «заметные» 10,94 коп., составил 28,0252 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 октября с уровней предыдущего закрытия 27,91/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 27,97/28,00 UAH/USD на ранних покупках нерезидентов. К 10.22 доллар немного замедлил рост (27,97/27,99), однако уже в 10.58 поднялся до 28,02/28,04 UAH/USD стараниями появившихся на рынке импортеров. Эти котировки «американца» оставались действующими до полудня, и эта локальная «заморозка» восходящего тренда привела к появлению на рынке экспортеров с их продажами СКВ. Судя по всему, держатели СКВ не дождались пролонгации роста, приняв решение о продажах, который около 12.15 немного понизили действующие цены доллара к цифре 28,015/28,035 UAH/USD.

До 13.00 эти цены не менялись, но в этот час продавцы ушли на обед, вызвав отскок курса «американца» до 28,04/28,06 UAH/USD.
Новая полоса стабильность затянулась до 13.50, когда очередная волна покупок снова подняла курс СКВ до 28,05/28,07 UAH/USD.

С 15.00 на уже опустевшем межбанке возобновилось «порционное» подорожание доллара малообъемными покупками спекулянтов, поднявшими цену СКВ до 28,075/28,100 UAH/USD.

Эти курсы оставались стабильными до самого закрытия торгов.

Большинство сделок на межбанке 18 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0366 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,11% с 28,0672 UAH/USD до 28,0366 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 18 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 18 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке 18-го наблюдались агрессивные покупки доллара нерезидентами, к которым позже присоединились импортеры и банки, пополняющие свои валютные позиции.

Во-вторых, покупателей СКВ в этот четверг привлекла цена «американца». Средневзвешенный курс доллара с 09-го по 17-е октября потерял 17,10 коп. или 1,64%, упав с уровня 28,0879 к отметке 27,9169 UAH/USD.

В-третьих, к четвергу объем притока экспортной выручки вернулся к обычным значениям, заставив экспортеров бережнее относиться к валюте. Поэтому они не спешили выходить на рынок, дожидаясь локальных максимумов курса и «придерживая» до этого момента валюту.

В-четвертых, рост курса безналичного доллара на межбанке получил поддержку с наличного рынка, где также наметился восходящий тренд СКВ.

Смена тренда на рынке безналичного доллара произошла вопреки продолжению сжатия гривневой ликвидности, на что указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 661,6 млн. грн. к отметке 53 455,5 млн. грн.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 октября понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынок вернулся обычная порция предложения экспортной выручки, 50% которой требовалось обязательно продать.

Во-вторых, рынок стал «бычьим», что, как известно, снижает его ликвидность.

В-третьих, нисходящий тренд гривневой ликвидности снижал покупательскую активность.

В-четвертых, если накануне регулятор принимал участие в торгах, «анонимно» выкупив с платформы Matching до $10,0 млн. «лишней» СКВ в свои резервы, нынче его на рынке не видели.


Дата: 18 октября 2018 г. на 16.05

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,06/28,15 UAH/USD (с утра - 28,03/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,06/28,14 UAH/USD)
€ – 32,40/32,57 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,422/0,427 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:15

  lrs7719 написав:лом невысоких темпах инфляции).

А теперь для наших условий:
процентая ставка (вверх) = текущая инфляция (вниз) + отклонение инфляции (почти нейтрально) + разрыв ВВП (скорее отрицательно). Что тогда остаётся? Предполагаемая реальная ставка, куда закладываются к примеру инфляционные ожидания, риски страны.


Последний абзац что-то вообще не понял. Поясни свою мысль.
Живите своим умом!
zzzzzz
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