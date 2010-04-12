zРадио написав:Если представить себе, что до окончания президентской гонки (то есть еще 7 месяцев) не будет кредитов МВФ, и привлекать валюту придется длинными бондами с доходностью 8-9.5%, то поверьте - мало экономике и гривне не покажется!
В начале года обычно идет хорошая торговля с ЕС товарами по квотам, люди там связанные с властью. Деньги будут и сюда их заведут, единственное курс они любят повыше.
На первый квартал 2019 года приходится пик выплат по долгам за весь год
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
zРадио написав:Если представить себе, что до окончания президентской гонки (то есть еще 7 месяцев) не будет кредитов МВФ, и привлекать валюту придется длинными бондами с доходностью 8-9.5%, то поверьте - мало экономике и гривне не покажется!
В начале года обычно идет хорошая торговля с ЕС товарами по квотам, люди там связанные с властью. Деньги будут и сюда их заведут, единственное курс они любят повыше.
На первый квартал 2019 года приходится пик выплат по долгам за весь год
что ликвидное взять кроме валюты ? что из импортного стремительней всего дорожает ? телевизор уже купил . Абонемент в спортзал будет дорожать медленно ...
zРадио написав:Если представить себе, что до окончания президентской гонки (то есть еще 7 месяцев) не будет кредитов МВФ, и привлекать валюту придется длинными бондами с доходностью 8-9.5%, то поверьте - мало экономике и гривне не покажется!
В начале года обычно идет хорошая торговля с ЕС товарами по квотам, люди там связанные с властью. Деньги будут и сюда их заведут, единственное курс они любят повыше.
Есть логика - к весне давление на курс исторически ниже. В этот раз, вероятно, оно просто не снизится. Но и не повысится, чему уже можно будет порадоваться "Просто" не будет привычного весеннего отката с 28-29 на 26-27.
Проблема с длинными ОВГЗ высокой доходности, тем не менее, не надуманная, и будет бить по экономике год-полтора с момента их эмиссии - рефинансировать их нельзя даже при наличии дешевых денег на рынке.
А теперь для наших условий: процентая ставка (вверх) = текущая инфляция (вниз) + отклонение инфляции (почти нейтрально) + разрыв ВВП (скорее отрицательно). Что тогда остаётся? Предполагаемая реальная ставка, куда закладываются к примеру инфляционные ожидания, риски страны.
Последний абзац что-то вообще не понял. Поясни свою мысль.
Ок. Правило Тейлора: r = i + r* + a*(i-it)+b(y-y*) где r - процентная ставка ЦБ (НБУ в нашем случаи), i - текущая инфляция, it - значение таргета, Y - фактический ВВП, Y* - потенциальный ВВП, который расчитывается исходя из предположения о полной занятости и самая интерестная компонента это r* - "нейтральная" процентна ставка денежно-кредитной политики, при которой обеспечивается достижение целевого ориентира инфляции и полная загрузка производственных мощностей В сумме получается 4 составляющие. Для наших условий: Инфляция снижается и близка к таргету. Т.е. процентную ставку надо снижать. Потенциальный ВВП выше фактического (ВВП геп отрицательный), что значит исходя из данного уравнение необходимость снижения процентной ставки.
Но процентная ставка в 2018 - растёт. Получается процентную ставку драйвит нейтральная процентна ставка, которая по своей сути является исключительно расчётной велечиной. Или же на процентную ставку влияют другие факторы, как сообсвенно и написано в положении про ИТ - это растущие (а не просто высокие) инфляционные ожидания (хотя опросы говорят об обратном) или риски страны, которые учитываются для стимулирования спроса на государственные бумаги...