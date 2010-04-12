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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6532653365346535>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:39

  ребе Нок написав:
  zРадио написав:Если представить себе, что до окончания президентской гонки (то есть еще 7 месяцев) не будет кредитов МВФ, и привлекать валюту придется длинными бондами с доходностью 8-9.5%, то поверьте - мало экономике и гривне не покажется!

В начале года обычно идет хорошая торговля с ЕС товарами по квотам, люди там связанные с властью. Деньги будут и сюда их заведут, единственное курс они любят повыше.


На первый квартал 2019 года приходится пик выплат по долгам за весь год
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:44

Re: Валютный рынок в контексте

Потяг тихо рушив з платформи 28))
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:45

  Shram написав:На первый квартал 2019 года приходится пик выплат по долгам за весь год

Когда денег мало то это становится проблемой уже и получающего :)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:47

  Shram написав:
  ребе Нок написав:
  zРадио написав:Если представить себе, что до окончания президентской гонки (то есть еще 7 месяцев) не будет кредитов МВФ, и привлекать валюту придется длинными бондами с доходностью 8-9.5%, то поверьте - мало экономике и гривне не покажется!

В начале года обычно идет хорошая торговля с ЕС товарами по квотам, люди там связанные с властью. Деньги будут и сюда их заведут, единственное курс они любят повыше.


На первый квартал 2019 года приходится пик выплат по долгам за весь год

что ликвидное взять кроме валюты ? что из импортного стремительней всего дорожает ? телевизор уже купил :). :| Абонемент в спортзал будет дорожать медленно ...
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:54

  Tekken написав:Потяг тихо рушив з платформи 28))


"Он из лесу вышел - и снова зашел" (народный фольклор)
Уже нал чуть откатил вниз, говорят, гривны маловато... Это не циферки электронные на межбанке гонять :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:54

  ребе Нок написав:
  zРадио написав:Если представить себе, что до окончания президентской гонки (то есть еще 7 месяцев) не будет кредитов МВФ, и привлекать валюту придется длинными бондами с доходностью 8-9.5%, то поверьте - мало экономике и гривне не покажется!

В начале года обычно идет хорошая торговля с ЕС товарами по квотам, люди там связанные с властью. Деньги будут и сюда их заведут, единственное курс они любят повыше.


Есть логика - к весне давление на курс исторически ниже. В этот раз, вероятно, оно просто не снизится. Но и не повысится, чему уже можно будет порадоваться :) "Просто" не будет привычного весеннего отката с 28-29 на 26-27.

Проблема с длинными ОВГЗ высокой доходности, тем не менее, не надуманная, и будет бить по экономике год-полтора с момента их эмиссии - рефинансировать их нельзя даже при наличии дешевых денег на рынке.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:55

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:лом невысоких темпах инфляции).

А теперь для наших условий:
процентая ставка (вверх) = текущая инфляция (вниз) + отклонение инфляции (почти нейтрально) + разрыв ВВП (скорее отрицательно). Что тогда остаётся? Предполагаемая реальная ставка, куда закладываются к примеру инфляционные ожидания, риски страны.


Последний абзац что-то вообще не понял. Поясни свою мысль.


Ок. Правило Тейлора:
r = i + r* + a*(i-it)+b(y-y*)
где r - процентная ставка ЦБ (НБУ в нашем случаи), i - текущая инфляция, it - значение таргета, Y - фактический ВВП, Y* - потенциальный ВВП, который расчитывается исходя из предположения о полной занятости и самая интерестная компонента это r* - "нейтральная" процентна ставка денежно-кредитной политики, при которой обеспечивается достижение целевого ориентира инфляции и полная загрузка производственных мощностей
В сумме получается 4 составляющие.
Для наших условий:
Инфляция снижается и близка к таргету. Т.е. процентную ставку надо снижать.
Потенциальный ВВП выше фактического (ВВП геп отрицательный), что значит исходя из данного уравнение необходимость снижения процентной ставки.

Но процентная ставка в 2018 - растёт. Получается процентную ставку драйвит нейтральная процентна ставка, которая по своей сути является исключительно расчётной велечиной. Или же на процентную ставку влияют другие факторы, как сообсвенно и написано в положении про ИТ - это растущие (а не просто высокие) инфляционные ожидания (хотя опросы говорят об обратном) или риски страны, которые учитываются для стимулирования спроса на государственные бумаги...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:03

  daryaby807 написав:ДС! Не стал ждать декабря и взял сегодня по 1,156....время покажет


Дело добровольное.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:04

Re: Валютный рынок в контексте

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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:11

  Zebra написав:МБ тем временем светит 28.09
рост +17 коп с утра

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И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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