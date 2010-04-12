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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6532653365346535

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:15

Re: Валютный рынок в контексте

...то що, ще завтра трохи відростем, щоб було чим спадати на наступний тиждень :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:42

  дядя Caша написав:
  daryaby807 написав:ДС! Не стал ждать декабря и взял сегодня по 1,156....время покажет


Дело добровольное.

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US

интересно, а зачем спрашивал.. ведь в декабре будем около 1,05
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:00

  edvardd написав:интересно, а зачем спрашивал.. ведь в декабре будем около 1,05


С 1.15 до 1.05 за 2.5 месяца? П-ф-ф, это ж не турецкая лира ). Я даже в 1.1 в этом году не особо верю
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:02

Экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник проанализировал состояние украинской экономики, проект бюджета на следующий год и рассказал, как можно остановить рост госдолга страны.
.....
В планировании бюджета на 2019 год есть нестыковки: при росте экономики на 3%, а средней зарплаты – на 16,3%, прогноз по инфляции – 7, 4%. В связи с этим возникают вопросы: или прогноз инфляции занижен, или нам нужно готовиться к проблемам с обменным курсом.
...

Ьо, о чём здесь как-то писал:
ДОЛГИ УКРАИНЫ БУДУТ РАСТИ
Об этом прямо сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, сообщив, что Кабмин запланировал внешние заимствования на уровне 122,745 млрд гривен, и внутренние – 202 млрд гривен.

https://etcetera.media/mnenie-kak-ostanovit-rost-gosdolga-ukrainyi.html
К сожалению, только краткое изложение, и нет ссылки, откуда взято.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:08

ТАС тем временем приглашает на 19%-й столб))
https://prybutkovyi.tascombank.ua/#7
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 18 жов, 2018 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:11

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:лом невысоких темпах инфляции).

А теперь для наших условий:
процентая ставка (вверх) = текущая инфляция (вниз) + отклонение инфляции (почти нейтрально) + разрыв ВВП (скорее отрицательно). Что тогда остаётся? Предполагаемая реальная ставка, куда закладываются к примеру инфляционные ожидания, риски страны.


Последний абзац что-то вообще не понял. Поясни свою мысль.


Ок. Правило Тейлора:
r = i + r* + a*(i-it)+b(y-y*)
где r - процентная ставка ЦБ (НБУ в нашем случаи), i - текущая инфляция, it - значение таргета, Y - фактический ВВП, Y* - потенциальный ВВП, который расчитывается исходя из предположения о полной занятости и самая интерестная компонента это r* - "нейтральная" процентна ставка денежно-кредитной политики, при которой обеспечивается достижение целевого ориентира инфляции и полная загрузка производственных мощностей
В сумме получается 4 составляющие.
Для наших условий:
Инфляция снижается и близка к таргету. Т.е. процентную ставку надо снижать.
Потенциальный ВВП выше фактического (ВВП геп отрицательный), что значит исходя из данного уравнение необходимость снижения процентной ставки.

Но процентная ставка в 2018 - растёт. Получается процентную ставку драйвит нейтральная процентна ставка, которая по своей сути является исключительно расчётной велечиной. Или же на процентную ставку влияют другие факторы, как сообсвенно и написано в положении про ИТ - это растущие (а не просто высокие) инфляционные ожидания (хотя опросы говорят об обратном) или риски страны, которые учитываются для стимулирования спроса на государственные бумаги...


в нашем мире эти формулы не работают...т.к. половину значений можно поставить "на глазок", как пример 2013г ВВП 183,3млдр (а реально максимум 160) кому верить?
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:13

  Mazay256 написав:
  edvardd написав:интересно, а зачем спрашивал.. ведь в декабре будем около 1,05


С 1.15 до 1.05 за 2.5 месяца? П-ф-ф, это ж не турецкая лира ). Я даже в 1.1 в этом году не особо верю


1,12-1,135 верю
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:13

Туреччина розмістила випуск 5-річних єврооблігацій на 2 мільярди доларів під 7,5% річних.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:15

Shram
На первый квартал 2019 года приходится пик выплат по долгам за весь год

Это не так.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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