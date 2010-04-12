Экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник проанализировал состояние украинской экономики, проект бюджета на следующий год и рассказал, как можно остановить рост госдолга страны. ..... В планировании бюджета на 2019 год есть нестыковки: при росте экономики на 3%, а средней зарплаты – на 16,3%, прогноз по инфляции – 7, 4%. В связи с этим возникают вопросы: или прогноз инфляции занижен, или нам нужно готовиться к проблемам с обменным курсом. ...
То, о чём здесь как-то писал:
ДОЛГИ УКРАИНЫ БУДУТ РАСТИ Об этом прямо сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, сообщив, что Кабмин запланировал внешние заимствования на уровне 122,745 млрд гривен, и внутренние – 202 млрд гривен.
А теперь для наших условий: процентая ставка (вверх) = текущая инфляция (вниз) + отклонение инфляции (почти нейтрально) + разрыв ВВП (скорее отрицательно). Что тогда остаётся? Предполагаемая реальная ставка, куда закладываются к примеру инфляционные ожидания, риски страны.
Последний абзац что-то вообще не понял. Поясни свою мысль.
Ок. Правило Тейлора: r = i + r* + a*(i-it)+b(y-y*) где r - процентная ставка ЦБ (НБУ в нашем случаи), i - текущая инфляция, it - значение таргета, Y - фактический ВВП, Y* - потенциальный ВВП, который расчитывается исходя из предположения о полной занятости и самая интерестная компонента это r* - "нейтральная" процентна ставка денежно-кредитной политики, при которой обеспечивается достижение целевого ориентира инфляции и полная загрузка производственных мощностей В сумме получается 4 составляющие. Для наших условий: Инфляция снижается и близка к таргету. Т.е. процентную ставку надо снижать. Потенциальный ВВП выше фактического (ВВП геп отрицательный), что значит исходя из данного уравнение необходимость снижения процентной ставки.
Но процентная ставка в 2018 - растёт. Получается процентную ставку драйвит нейтральная процентна ставка, которая по своей сути является исключительно расчётной велечиной. Или же на процентную ставку влияют другие факторы, как сообсвенно и написано в положении про ИТ - это растущие (а не просто высокие) инфляционные ожидания (хотя опросы говорят об обратном) или риски страны, которые учитываются для стимулирования спроса на государственные бумаги...
в нашем мире эти формулы не работают...т.к. половину значений можно поставить "на глазок", как пример 2013г ВВП 183,3млдр (а реально максимум 160) кому верить?
нетотожнийдефініцій написав:Бюджет схвалено в першому читанні (в минулому році 14.11 - ухвалено 07.12). За - 240, проти 30, утримались 13, не голосували 56. Тепер можна очікувати позитивно-нетотожно-діфінітивних новин від МВФ.
Вася, люди, если не могут выделиться чем то адекватным, то делают панкпричёску или всё тело в тату или одеваются мужики в женское...Или как ты нетотожничают дифинитивно.То, что у тя не всё в порядке весь форум и так знает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.