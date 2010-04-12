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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6533653465356536

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:50

  Moneta написав:ТАС тем временем приглашает на 19%-й столб))
https://prybutkovyi.tascombank.ua/#7


нет там 19% столба. Базовая ставка 13%. Остальное , надбавки за пролонгацию , капитализация если накапает, к концу депозита ДО 19/%. Очередной лохотрон от ТАСика. Совсем не интересно.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:16

Re: Валютный рынок в контексте

  J написав:Туреччина розмістила випуск 5-річних єврооблігацій на 2 мільярди доларів під 7,5% річних.

Ідіотизм та зарозумілість невиліковні. Я про Ердогана, якщо шо.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:16

Это интересно. Несмотря на санкции
C начала 2018 года состояние десяти самых богатых россиян увеличилось в общей сложности на 11%. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg.

РЕЙТИНГ. После РФ в списке идет США: состояние американских миллиардеров с начала 2018 года выросло на 7,5%. Третье место заняла Великобритания, где этот показатель увеличился на 3,4%.

В остальных странах – участницах рейтинга состояние самых богатых людей только уменьшилось. Сильнее всего в Китае – на 27,6%

https://etcetera.media/zrada-druzya-putina-okazalis-samyimi-bogatyimi-infografika.html
Там интересная диаграмма по странам, посмотрите.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:19

И ещё:
Всемирный экономический форум (WEF) опубликовал ежегодный индекс коррупции в рамках «Глобального отчета о конкурентоспособности». Об этом сообщает Business Insider.

ФАКТ. В рейтинге из 32 самых коррумпированных стран мира Украина заняла 30 место. Наша страна оказалась всего на две позиции лучше, чем Россия, но в то же время набрала такое же количество баллов как Иран и Гамбия. Самой коррумпированной страной признан Йемен (сейчас в стране гражданская война).

МЕТОД. Эксперты определили уровень коррупции в 140 странах по шкале от 1 до 100 (100 баллов – коррупции нет, 1 – она зашкаливает). Отметим, все страны из списка набрали 30 баллов и меньше.

https://etcetera.media/reyting-korruptsii-ukraintsyi-oboshli-rossiyan-na-dve-pozitsii.html
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:24

Нацкомиссия убрала с рынка за три года 1 триллион

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последние 3 года остановила обращение в Украине мусорных ценных бумаг в объеме 1 трлн грн.
"Мы достигли дна, или установили антирекорд на финансовом рынке! Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины за последние три года остановила обращение в Украине ценных бумаг в объеме 1 трлн грн. Они нанесли очень большой вред банковскому сектору, государственному бюджету, социальной сфере и конкурентоспособности страны в целом. Их использование стало опасным для предпринимателей", – сообщил Хромаев.
"Но хорошая новость, что мусорные ценные бумаги останутся в истории. Далее будем вводить новые финансовые инструменты и возвращать доверие общества", – добавил глава НКЦБФР.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:33

Re: Валютный рынок в контексте

Хорошая новость, Цели должны быть большими... Правительство ставит цель привлечь 1 триллион долларов инвестиций
https://www.unn.com.ua/ru/news/1758226- ... nvestitsiy
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:44

  edvardd написав:интересно, а зачем спрашивал.. ведь в декабре будем около 1,05


Не будем :) Если Вы про EUR/USD, конечно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:48

  mister-svet написав:Хорошая новость, Цели должны быть большими... Правительство ставит цель привлечь 1 триллион долларов инвестиций
https://www.unn.com.ua/ru/news/1758226- ... nvestitsiy

Под этот пост можно слегка переделать Вашу подпись (заменить всего одну букву на две :) ):
«Отче, прости им, ибо не ведают, что говорят»
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:58

  ЛАД написав:
  mister-svet написав:Хорошая новость, Цели должны быть большими... Правительство ставит цель привлечь 1 триллион долларов инвестиций
https://www.unn.com.ua/ru/news/1758226- ... nvestitsiy

Под этот пост можно слегка переделать Вашу подпись (заменить всего одну букву на две :) ):
«Отче, прости им, ибо не ведают, что говорят»

Вот, что бывает, когда передирают слово в слово, не читая, правительственную программу Бразилии или Испании по привлечению инвестиций
antey1969
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