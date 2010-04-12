Всемирный экономический форум (WEF) опубликовал ежегодный индекс коррупции в рамках «Глобального отчета о конкурентоспособности». Об этом сообщает Business Insider.
ФАКТ. В рейтинге из 32 самых коррумпированных стран мира Украина заняла 30 место. Наша страна оказалась всего на две позиции лучше, чем Россия, но в то же время набрала такое же количество баллов как Иран и Гамбия. Самой коррумпированной страной признан Йемен (сейчас в стране гражданская война).
МЕТОД. Эксперты определили уровень коррупции в 140 странах по шкале от 1 до 100 (100 баллов – коррупции нет, 1 – она зашкаливает). Отметим, все страны из списка набрали 30 баллов и меньше.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последние 3 года остановила обращение в Украине мусорных ценных бумаг в объеме 1 трлн грн. "Мы достигли дна, или установили антирекорд на финансовом рынке! Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины за последние три года остановила обращение в Украине ценных бумаг в объеме 1 трлн грн. Они нанесли очень большой вред банковскому сектору, государственному бюджету, социальной сфере и конкурентоспособности страны в целом. Их использование стало опасным для предпринимателей", – сообщил Хромаев. "Но хорошая новость, что мусорные ценные бумаги останутся в истории. Далее будем вводить новые финансовые инструменты и возвращать доверие общества", – добавил глава НКЦБФР.