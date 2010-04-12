Додано: Чет 18 жов, 2018 20:26

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в среду относительно доллара на 1,31 коп., на торгах четверга понизился на 11,97 коп., оказавшись на уровне 28,0366 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив «заметные» 10,94 коп., составил 28,0252 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 18 октября с уровней предыдущего закрытия 27,91/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ заметно выросла до 27,97/28,00 UAH/USD на ранних покупках нерезидентов. К 10.22 доллар немного замедлил рост (27,97/27,99), однако уже в 10.58 поднялся до 28,02/28,04 UAH/USD стараниями появившихся на рынке импортеров. Эти котировки «американца» оставались действующими до полудня, и эта локальная «заморозка» восходящего тренда привела к появлению на рынке экспортеров с их продажами СКВ. Судя по всему, держатели СКВ не дождались пролонгации роста, приняв решение о продажах, который около 12.15 немного понизили действующие цены доллара к цифре 28,015/28,035 UAH/USD.



До 13.00 эти цены не менялись, но в этот час продавцы ушли на обед, вызвав отскок курса «американца» до 28,04/28,06 UAH/USD.

Новая полоса стабильность затянулась до 13.50, когда очередная волна покупок снова подняла курс СКВ до 28,05/28,07 UAH/USD.



С 15.00 на уже опустевшем МЕЖБАНКЕ возобновилось «порционное» подорожание доллара малообъемными покупками спекулянтов, поднявшими цену СКВ до 28,075/28,100 UAH/USD.



Эти курсы оставались стабильными до самого закрытия торгов.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 18 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0366 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,11% с 28,0672 UAH/USD до 28,0366 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке 18-го наблюдались агрессивные покупки доллара нерезидентами, к которым позже присоединились импортеры и банки, пополняющие свои валютные позиции.



Во-вторых, покупателей СКВ в этот четверг привлекла цена «американца». Средневзвешенный курс доллара с 09-го по 17-е октября потерял 17,10 коп. или 1,64%, упав с уровня 28,0879 к отметке 27,9169 UAH/USD.



В-третьих, к четвергу объем притока экспортной выручки вернулся к обычным значениям, заставив экспортеров бережнее относиться к валюте. Поэтому они не спешили выходить на рынок, дожидаясь локальных максимумов курса и «придерживая» до этого момента валюту.



В-четвертых, рост курса безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ получил поддержку с наличного рынка, где также наметился восходящий тренд СКВ.



Смена тренда на рынке безналичного доллара произошла вопреки продолжению сжатия гривневой ликвидности, на что указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 661,6 млн. грн. к отметке 53 455,5 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 18 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок вернулась обычная порция предложения экспортной выручки, 50% которой требовалось обязательно продать.



Во-вторых, рынок стал «бычьим», что, как известно, снижает его ликвидность.



В-третьих, нисходящий тренд гривневой ликвидности снижал покупательскую активность.



В-четвертых, если накануне регулятор принимал участие в торгах, «анонимно» выкупив с платформы Matching до $10,0 млн. «лишней» СКВ в свои резервы, нынче его на рынке не видели.



Агрессивность и массовость (активно приобретали безналичную СКВ нерезиденты, импортеры и коммерческий банка) «зеленых быков» на валютном МЕЖБАНКЕ 18 октября обеспечили аналогичные настроения на наличном рынке, где, однако, внутридневной рост курса доллара лимитировался хроническими проблемами гривневой ликвидности (речь о монетарном агрегате М0 или наличные вне банков), а также нежеланием клиентов приобретать «американца» по завышенным ценам.



Последнее обстоятельство на рынке Днепра стало главной причиной послеобеденной коррекции менее значимых оферов в парах доллар-гривня и евро-гривня.

В остальных системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса и Крыжополь) дело ограничилось очевидным снижением наблюдавшегося в дополуденной части сессии темпа роста курса наличного «американца».



Немного забегая вперед, рискнем предположить аналогичную картину на пятничной сессии валютного межбанка. И не только после обеда, а на протяжении всего дня.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-9,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), офера «зеленой» СКВ 18 октября выросли на 2,0-3,0 коп. очевидное отставание в восходящем тренде менее значимых оферов – результат ценовых ревизий дилеров, который с одной стороны хотели стимулировать клиентский «Принос», заметно поднимая позицию «спрос», с другой – старались не отпугнуть потенциальных покупателей СКВ запредельными ценами.

На большинстве рынков вышеперечисленных городов это удалось, о чем свидетельствовало сохранение итоговой ликвидности на уровне предыдущей сессии.



Кстати, за исключением Запорожья, рынки упомянутых выше населенных пунктов завершили торги четверга в балансе, что также способствовало ликвидности.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 4,0-6,0 коп., позиция «предложение» прибавила 4,0-8,0 коп.



Как мы указали выше, послеобеденное существенное замедление роста курса наличного доллара на «неформальном» наличном рынке, а кое-где и коррекция менее значимых оферов, сулит ближайшим торгам валютного межбанка аналогичный сюжет, который, вполне возможно, будет поддержан сохранением тренда на сжатие гривневой ликвидности, а также текущей дороговизной безналичного доллара, давая повод импортерам свернуть свои покупки СКВ. К тому же, судя по всему, «досрочный» сезон репатриации дивидендов нерезидентами миновал свой пик, и покупки доллара «варягами» станут более редкими.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 октября в первом приближении отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 18 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия спроса и предложения, которое тотчас потребовало ценовой поддержки из-за очень ранних покупок «варягов» на межбанке, инициировав там динамичное подорожание СКВ.



Кроме того, ценовых ревизий требовали настроения клиентов, активно покупавших доллары и мероприятия по выравниванию рынка в баланс.



Около 12.36 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно приподнялись, ведомые настроениями на межбанке и реакцией на них клиентов, составив: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра были вынуждены учитывать «пожелания» клиентов, которым «не понравились» выросшие цены оферов. Покупки в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, вынудив дилеров рынка Днепра пойти на уступки клиентам и понизить уровни оферов евро и доллара.

Это реанимировало клиентские покупки, вернув на рынок равновесие спроса и предложение и торговую активность.



Благодаря итоговой сбалансированности спроса и оферов, обороты на торгах четверга в мелкооптовом и розничном сегменте остались на «очень хорошем» уровне, заслужив «четверку с плюсом» и повторив показатели предыдущей сессии.



В течение 18 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 3,0 коп., офера прибавили столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 4,0 коп., офера стали выше на столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,08/28,13 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 18-го низколиквидной равновесной торговлей. Очень скоро это равновесие пришлось поддерживать динамичным повышение действующих цен. Этого требовало «зеленое» ралли на МЕЖБАНКЕ , а также настроения клиентов, которые инициировали покупки СКВ. Кроме того, оптовики пытались немного обогнать рынок, обеспечивая его сбалансированность. Эту задачу удалось решить еще до полудня.



По состоянию на 12.30 Киева в оптовом сегменте действовали цены: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



На указанный час наблюдалась низколиквидная, хотя и равновесная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда клиентов днепровского опта перестали устраивать цены продаж наличного доллара и евро. Покупки прекратились, и это заставило дилеров местного опта немного понизить цены мене значимых оферов. Двусторонние сделки возобновились и на рынок вернулся баланс спроса и предложения.



Последнее в значительной степени обеспечило приличную итоговую ликвидность – обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 18 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 17 октября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 октября уровнями 32,35/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре выросла на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось внимательно отслеживать курсовую динамику пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка, которая в свою очередь транслировалась клиентами на наличный рынок. При этом требовалась предельная аккуратность в процессе повышения действующих цен: малейшее их завышение приводило к потерям в торговой активности. Пример с послеобеденным отказом клиентов наличного рынка Днепра приобретать СКВ по действующим ценам тому свидетельство. Меж тем символические (на 2,0-3,0 коп.) дисконты в парах доллар-гривня и евро-гривня тотчас реанимировали сделки.

Само собой, дилеров больше заботило состояние дел в более популярной в Украине паре доллар-гривня.



Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, приподнимая в течение четверга обе позиции наличного евро, учли внутридневную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex, причем в значительной степени эти потери евро «в миру» были компенсированы внутридневным ростом наличного доллара.



Снова необходимо добавить, что, как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1499 к $1,1488, потеряв в течение этого промежутка времени очень скромные 11 пунктов.



Полагаю, проигнорировали это снижение, с лихвой компенсировав его внутридневным подорожанием наличной пары доллар-гривня. Кроме того, мы не исключаем, что наши дилеры обратили внимание на состоявшееся в дебюте европейско сессии ралли пары евро-доллар, сумевшее «вознести» ее на уровень $1,1523, где она, впрочем, не задержалась, упав ниже цифры $1,1500. Но, как говорится, «осадочек остался».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1499, пара евро-доллар не покидала район этой цифры до 08.00 Киева, инициировав с этого часа скромную коррекцию, оказавшись к началу европейской сессии форекса в локальной «яме» ($1,1480 на 09.20 Киева). С этих низов стартовало упомянутое выше ралли пары, результатом которого стало касание евро около 13.00 Киева отметки $1,1523.



Последовавшая коррекция уронила пару евродоллар к цифре $1,1483, и пара не покидала диапазон $1,1480-1,1494 до 18.25 Киева, предприняв в указанный час повторную попытку роста. Однако на сей рад дело ограничилось «шипом» и касанием курсом евро отметки $1,1510, с которой пара уже на американских торгах ушла вниз, оставив попытки «реванша». Откат продолжался до 21.00 Киева – пара евро-доллар консолидировалась к этому часу на уровне $1,1459, не предпринимая видимых попыток сменить свое местоположение…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пара евро-доллар по состоянию на 10.00 Киева отметила минимум около $1,1480, но затем превысила $1,1500 около 13.00.



Индекс доллар USDX на этот час ушел ниже уровня 95,80 пункта и спровоцировал скачок пары до $1,1523.



Евро нашел импульс для роста в комментариях министра финансов Италии Триа. Евро и фунт окажутся в центре внимания во время саммита ЕС по Brexit.



Среди весомых новостей в США заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии. Уровни сопротивления располагаются на $1,1582, $1,1595, $1,1623, а уровни поддержки лежат на $1,1482, $1,1432, $1,1323.



В дальнейшем доллар США стабилизировался в паре с евро, ликвидировав утренний подъем после того, как доходность US Treasuries вновь приблизилась к 7-летним максимумам.



Курс евро к 15.30 Киева составил $1,1505 по сравнению с $1,1499 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Долларовый индекс USDX, учитывающий курс доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), почти не меняется.



Юань в четверг опустился до минимума с января 2017 года, хотя США не стали называть Китай «валютным манипулятором». Вместе с тем министерство финансов США выразило опасения в связи с ослаблением юаня, якобы создающим преимущества для китайского экспорта.



На торгах в Шанхае юань опускался до 6,9422 за $1, при этом объем торгов подскочил до максимума с декабря 2016 года.



Ралли турецкой лиры продолжается уже 10-ю сессию подряд на фоне ослабления напряженности в отношениях Турции и США. В ходе торгов в четверг турецкая нацвалюта подорожала на 0,6%, до 5,5540 лиры за $1. За минувший месяц курс лиры укрепился более чем на 15% в паре с долларом.



Фунт стерлингов дешевеет ко всем основным валютам, в том числе на 0,1% к доллару и евро, до $1,3098 и 76,35 пенса за евро соответственно.



Премьер Великобритании Тереза Мэй, так и не добившись решающего прорыва на переговорах о Brexit, готова рассмотреть возможность продления переходного периода, в ходе которого в отношении Лондона будут продолжать действовать все нынешние правила ЕС. Глава британского правительства заявила об этом в среду в ходе саммита ЕС, сообщает источник агентства Bloomberg.



После 17.25 Киева пара евро-доллар остается ниже $1,1500.

Пара евро-доллар не смогла подняться выше $1,1525 и оказалась снова под $1,1500 из-за беспокойства по поводу ситуации в Италии.



Стало известно, что власти ЕС планируют вручить министру финансов Италии Триа письмо, где выражено беспокойство по поводу проекта бюджета страны на 2019 год.



При этом макроэкономические данные по экономике США оказались благоприятными. Уровни поддержки пары лежат на $1,1482, $1,1432 и $1,1323, а уровни сопротивления на цифрах $1,1582 и $1,1623.



Итак, в четверг была реализована ситуация описанная в нашем предыдущем обзоре:

доллар на мировом рынке forex растет на форексе, поскольку его доходность увеличивается.



Фондовые индексы США снижаются, а доллар укрепляется на фоне возросшей напряженности в мировой торговле: рынки акции Европы поднимаются после того, как фондовая Азия упала.



Десятилетние казначейские облигации торгуются с доходностью около 3,20% после публикации протокола ФРС. Золото слегка растет. Американские акции падают второй день, так как инвесторы негативно воспринимают рост доходности долговых бумаг Казначейства, в то время как торговая война администрации Трампа с Китаем вызывает все больше беспокойства по поводу ее влияния на рост мировой экономики.



ВВП Китая за III квартал будет обнародован в эту пятницу. Также будут опубликованы отчеты по розничным продажам за прошлый месяц и данные о промышленном производстве. Эти данные прольют свет на вопрос о том, начала ли торговая война сказываться на мировой экономике.



На этом неважном фоне доллар растет как надежная и высокодоходная валюта. Вложения в доллар приносят инвесторам намного больше дохода, чем вложения в любую другую валюту G10.



S&P 500 падал ниже 2 800 пункта, а индекс волатильности Cboe превышал 18, поскольку акции совершают большие колебания после распродажи на прошлой неделе.



Отчеты о корпоративных прибылях сейчас главный фактор динамики отдельных акций.



Казначейские облигации, которые стабилизировались после роста на прошлой неделе, остаются под давлением уже второй день, поскольку инвесторы сбрасывали долг после того, как публикация протокола последнего заседания FOMC Федрезерва не показала никаких признаков того, что центральный банк США в ближайшее время замедлит темп повышения ставок. Хотя кто-то мог и подумать об этом после жесточайшей критики Трампом политики Федрезерва.



Доллар вырос против основных системных валют, в то время как большинство валют развивающихся стран отступили.



Курс пары доллар-иена не меняется, торгуясь на уровне ¥112,54 после подъема до пика сессии ¥112,73 в Азии. Офера корпораций были отмечены ранее вблизи ¥112,79, стоп-лоссы установлены выше ¥113,00.



Пара фунт-доллар теряет 0,18% откатываясь до $1,3020 на 21.38 Киева.



Трейдеры отметили, что расширение спредов доходности повлияло на котировки фунта после комментариев заместителя главы Банка Англии (BOE) Джона Канлифа в среду и слабых розничных продажах в Великобритании, вышедших в четверг. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что она допускает перенесение окончательных сроков Brexit на несколько месяцев.



Пара евро-доллар в четверг снижается на 0,2% до уровня $1,1459 после касания 1-недельного минимума $1,1450. Большие опционы истекают в диапазоне $1,1450-1,1550, отмечают дилеры, опрошенные Bloomberg.



Краткосрочное сопротивление расположено на $1,1582, где проходит 55-дневное скользящее среднее значение (DMA).



Член Совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны сказал, что дефицит Италии может увеличиться, если темпы роста цен возрастут; он добавил, что риск жесткого Brexit возрос. Член ЕЦБ Олли Рен сказал, что первое повышение ставки ЕЦБ может состояться в IV квартале 2019 года.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,35/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему на 2,0 коп. спросу и не изменившемуся с закрытия среды предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.



Средневзвешенный курс безналичного доллара на отечественном межбанке, потеряв с 09 октября 1,64% (откат с 28,0869 к отметке 27,9169 UAH/USD) в четверг подвергся утреннему «набегу» нерезидентов, к которым чуть попозже подключились импортеры и банки, пополняющие свои валютные позиции.



Кроме того, нелишне подчеркнуть, что в отличие от среды, объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа заметно понизился. Кроме того, на сей раз экспортеры, быстро уяснив откуда «ветер дует», уже в дебюте сессии, отнюдь не торопились расставаться с обязательной частью выручки, появившись на рынке лишь около полудня со своими продажами.



Довольно оперативно рост курса безналичного доллара был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



Регулятор, не принимая участие в торгах четверга «попустительствовал» восходящему тренду рынка безналичного доллара.

На ближайших торгах валютного межбанка сохранится «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня, однако, представляется, динамика роста угаснет. Основанием для подобного ожидания стало наблюдающееся в последние дни сжатие гривневой ликвидности, которое в бюджетный период и платежей в Казну препятствует «бычьим» амбициям на межбанке. Кроме того, совершившие превентивные покупки импортеры и нерезиденты наверняка охладеют к заметно подорожавшему «американцу» или вовсе откажутся его покупать. Разумеется, на стороне «зеленых быков» межбанка 19 октября будет пресловутый «пятничный синдром», хотя вряд ли он окажет ощутимую поддержку восходящему тренду доллара на межбанке.



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