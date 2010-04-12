Може комусь буде цікаво, Підписаний на розсилку матеріалів, тому посилання привести не можу. Що стосується цьогорічного врожаю, то соняшникова олія здасть позиції, а кукурудза (враховуючи 2 тижні бабиного літа) має добавити.
Названы ТОП-10 товаров украинского агроэкспорта
За период с января по сентябрь 2018 г. Украина экспортировала товаров
пищевой и аграрной промышленности на сумму $11,4 млрд.
Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта
продовольствия (UFEB) ссылаясь на данные Государственной фискальной
службы Украины.
ТОП-10 товаров, которые Украина экспортировала за 9 месяцев 2018 г.:
1. подсолнечное масло — $2,9 млрд;
2. кукуруза — $2,3 млрд;
3. пшеница — $2 млрд;
4. рапс — $700 млн;
5. соевые бобы — $600 млн;
6. ячмень — $460 млн;
7. мясо птицы — $380 млн;
8. сахар — $150 млн;
9. шоколад — $119 млн;
10. соевое масло — $117 млн.
«По сравнению с предыдущим годом больше всего вырос объем продаж
мяса птицы — на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Среди товаров,
которые выросли, также следует отметить соевое масло (на 18%), семена
рапса, или рапса (15%) и пшеницу (на 6%)», — сообщают в UFEB.
Суммарный объем товаров из ТОП-10 составляет 85% от общей стоимости
экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности.
Напомним, что по результатам января-августа 2018 г. товарооборот
аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами ЕС достиг $5,4 млрд,
что на $330 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.