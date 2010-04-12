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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6535653665376538

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:05

Re: Валютный рынок в контексте

Може комусь буде цікаво, Підписаний на розсилку матеріалів, тому посилання привести не можу. Що стосується цьогорічного врожаю, то соняшникова олія здасть позиції, а кукурудза (враховуючи 2 тижні бабиного літа) має добавити.
Названы ТОП-10 товаров украинского агроэкспорта
За период с января по сентябрь 2018 г. Украина экспортировала товаров
пищевой и аграрной промышленности на сумму $11,4 млрд.
Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта
продовольствия (UFEB) ссылаясь на данные Государственной фискальной
службы Украины.
ТОП-10 товаров, которые Украина экспортировала за 9 месяцев 2018 г.:
1. подсолнечное масло — $2,9 млрд;
2. кукуруза — $2,3 млрд;
3. пшеница — $2 млрд;
4. рапс — $700 млн;
5. соевые бобы — $600 млн;
6. ячмень — $460 млн;
7. мясо птицы — $380 млн;
8. сахар — $150 млн;
9. шоколад — $119 млн;
10. соевое масло — $117 млн.
«По сравнению с предыдущим годом больше всего вырос объем продаж
мяса птицы — на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Среди товаров,
которые выросли, также следует отметить соевое масло (на 18%), семена
рапса, или рапса (15%) и пшеницу (на 6%)», — сообщают в UFEB.
Суммарный объем товаров из ТОП-10 составляет 85% от общей стоимости
экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности.
Напомним, что по результатам января-августа 2018 г. товарооборот
аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами ЕС достиг $5,4 млрд,
что на $330 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:45

  Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!" (откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)). Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 23:18

Alex2006 Крипто-ветку почитайте,и вам станет понятно откуда гривна :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 00:44

  uaprofi написав:шо делать если завтра опять прибавим около 20 копеек? покупать?

Смысла осенью не покупать по текущим ценам нет. Это весной можно придерживать гришик.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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  #<1 ... 6535653665376538
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