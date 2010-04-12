Додано: Чет 18 жов, 2018 21:05

Може комусь буде цікаво, Підписаний на розсилку матеріалів, тому посилання привести не можу. Що стосується цьогорічного врожаю, то соняшникова олія здасть позиції, а кукурудза (враховуючи 2 тижні бабиного літа) має добавити.

Названы ТОП-10 товаров украинского агроэкспорта

За период с января по сентябрь 2018 г. Украина экспортировала товаров

пищевой и аграрной промышленности на сумму $11,4 млрд.

Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта

продовольствия (UFEB) ссылаясь на данные Государственной фискальной

службы Украины.

ТОП-10 товаров, которые Украина экспортировала за 9 месяцев 2018 г.:

1. подсолнечное масло — $2,9 млрд;

2. кукуруза — $2,3 млрд;

3. пшеница — $2 млрд;

4. рапс — $700 млн;

5. соевые бобы — $600 млн;

6. ячмень — $460 млн;

7. мясо птицы — $380 млн;

8. сахар — $150 млн;

9. шоколад — $119 млн;

10. соевое масло — $117 млн.

«По сравнению с предыдущим годом больше всего вырос объем продаж

мяса птицы — на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Среди товаров,

которые выросли, также следует отметить соевое масло (на 18%), семена

рапса, или рапса (15%) и пшеницу (на 6%)», — сообщают в UFEB.

Суммарный объем товаров из ТОП-10 составляет 85% от общей стоимости

экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности.

Напомним, что по результатам января-августа 2018 г. товарооборот

аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами ЕС достиг $5,4 млрд,

что на $330 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.