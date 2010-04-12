Alex2006 написав:

Zebra написав: P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени. P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.

(откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)).

Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!"Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?