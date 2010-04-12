Доброе утро, коллеги, привет страна! С «неформальным» Днем банкира!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического расширения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности. Об этом дали понять едва заметно приподнявшиеся с уровня 53 455,5 млн. грн. к отметке 53 459,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 18 октября по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 18 октября по спросу вырос на 30 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1455, просев до $1,1454 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1462 на открытии торгов в Европе.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева заметно повысились, обосновавшись на уровне 28,15/28,17 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования покупок «американца».
Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.
Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!" (откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)). Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?
Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.
Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!" (откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)). Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?
Там если и сумма то на 5-10 долларов
Вчера поймал осеннее дно, а вам успехов короче
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
У моей сестры есть подружка,которая работает в обменке и которая говорила в декабре прошлого года,что в январе этого года 29 не будет,а я ей не поверил и ждал 29 и тем более и здесь многние ждали 29,но она оказалась права и я пожалел,что её не послушал! Так вот,сейчас она говорит,что в ноябре будет под 29,а в январе под 32! Проверим!
bub-har написав:У моей сестры есть подружка,которая работает в обменке и которая говорила в декабре прошлого года,что в январе этого года 29 не будет,а я ей не поверил и ждал 29 и тем более и здесь многние ждали 29,но она оказалась права и я пожалел,что её не послушал! Так вот,сейчас она говорит,что в ноябре будет под 29,а в январе под 32! Проверим!
Я еще в начале сентября составил карту курса до января. 31.хх увидим как пить дать
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману. Со слов запорожцев, потенциальных продавцов СКВ заметно больше.