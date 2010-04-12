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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65376538653965406541>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:00

Доброе утро, коллеги, привет страна! С «неформальным» Днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического расширения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять едва заметно приподнявшиеся с уровня 53 455,5 млн. грн. к отметке 53 459,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 18 октября по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 18 октября по спросу вырос на 30 пунктов, по оферам не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1455, просев до $1,1454 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1462 на открытии торгов в Европе.

Дата: 19 октября 2018 г. на 09.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,15 UAH/USD
€ – 32,21/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:09

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева заметно повысились, обосновавшись на уровне 28,15/28,17 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования покупок «американца».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:22

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!" (откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)). Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?

Там если и сумма то на 5-10 долларов :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:22

Re: Валютный рынок в контексте

Гривнепатріоти десь пропали, нєінтєрєсно
Рівне 28:00-28:20 поки що
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:25

  Vadim V написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!" (откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)). Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?

Там если и сумма то на 5-10 долларов :mrgreen:

Вчера поймал осеннее дно, а вам успехов короче :lol:
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:28

Re: Валютный рынок в контексте

У моей сестры есть подружка,которая работает в обменке и которая говорила в декабре прошлого года,что в январе этого года 29 не будет,а я ей не поверил и ждал 29 и тем более и здесь многние ждали 29,но она оказалась права и я пожалел,что её не послушал! Так вот,сейчас она говорит,что в ноябре будет под 29,а в январе под 32! Проверим!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:30

Привет из Днепра-3

Появившиеся, как всегда, спозаранку на межбанке нерезиденты своими покупками около 10.27 Киева загнали курс доллара на уровень 28,17/28,19 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:33

  bub-har написав:У моей сестры есть подружка,которая работает в обменке и которая говорила в декабре прошлого года,что в январе этого года 29 не будет,а я ей не поверил и ждал 29 и тем более и здесь многние ждали 29,но она оказалась права и я пожалел,что её не послушал! Так вот,сейчас она говорит,что в ноябре будет под 29,а в январе под 32! Проверим!

Я еще в начале сентября составил карту курса до января. 31.хх увидим как пить дать
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:39

  Zebra написав:
  Vadim V написав:
  Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.


Там если и сумма то на 5-10 долларов :mrgreen:

Вчера поймал осеннее дно, а вам успехов короче :lol:

Колитесь , так сколько взяли 5 или 10? :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:42

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.39 котировки безналичного «американца» выросли до 28,185/28,195 UAH/USD. Главные покупатели на моменте банки Калион и Сити.

Дата: 19 октября 2018 г. на 10.34

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,08/28,15 UAH/USD
€ 32,25/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману. Со слов запорожцев, потенциальных продавцов СКВ заметно больше.

US
дядя Caша
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