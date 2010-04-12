Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:03

Привет из Днепра-5



По состоянию на 10.58, рынок безналичной пары доллар-гривня на межбанке заморозил рост и даже констатировал незначительное снижение цен к уровню 28,18/28,19 UAH/USD. По непроверенным слухам, на рынке появился встревоженный ростом «американца НБУ с СКВ-интервенцией.



Дата: 19 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.50



Мелкий опт «неформал»



$ 28,10/28,15-16 UAH/USD

EUR 32,25/32,55 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. Котировок наличного евро киевляне «оправдывают» пятницей.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,25/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 октября спрос не изменился, офера выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 19 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,25/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 октября спрос не изменился, офера выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 19 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



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