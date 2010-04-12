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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:43
Zebra написав: bub-har написав:
У моей сестры есть подружка,которая работает в обменке и которая говорила в декабре прошлого года,что в январе этого года 29 не будет,а я ей не поверил и ждал 29 и тем более и здесь многние ждали 29,но она оказалась права и я пожалел,что её не послушал! Так вот,сейчас она говорит,что в ноябре будет под 29,а в январе под 32! Проверим!
Я еще в начале сентября составил карту курса до января. 31.хх увидим как пить дать
Да уж , ошеек у зебры не очень на шашлык , другое дело Кабанчик , бегал такой тут
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:46
усім привіт. гривні в ринку достатньо, ринок крокує за мб
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:51
Zebra написав:
Я еще в начале сентября составил карту курса до января. 31.хх увидим как пить дать
Было бы неплохо! Главное,чтобы поезд до 23 января не уехал без меня!
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bub-har
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:56
Говорят вышел НБУ и курс снизился
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Scorpion1
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:58
Вітаю!
Дніпро опт 28,10-28,18
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:03
Привет из Днепра-5
По состоянию на 10.58, рынок безналичной пары доллар-гривня на межбанке заморозил рост и даже констатировал незначительное снижение цен к уровню 28,18/28,19 UAH/USD. По непроверенным слухам, на рынке появился встревоженный ростом «американца НБУ с СКВ-интервенцией.
Дата: 19 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.50
Мелкий опт «неформал»
$ 28,10/28,15-16 UAH/USD
EUR 32,25/32,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. Котировок наличного евро киевляне «оправдывают» пятницей.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,25/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 октября спрос не изменился, офера выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 19 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,25/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 октября спрос не изменился, офера выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 19 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:10
Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111
Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:12
Привет из Днепра-6
Как стало известно позже, регулятор провел точечную долларовую интервенцию по 28,19 UAH/USD, но, судя по всему, объем ее был маленький, и уже к 11.09 котировки доллара на межбанке вернулись к отметке 28,185/28,195 UAH/USD.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:13
Scorpion1 написав:
Говорят вышел НБУ и курс снизился
Правду говорят, что вышел.
Но неправду, что снизился... Тот "чих" рынку на один зуб оказался.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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