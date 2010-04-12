RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6538653965406541>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:43

  Zebra написав:
  bub-har написав:У моей сестры есть подружка,которая работает в обменке и которая говорила в декабре прошлого года,что в январе этого года 29 не будет,а я ей не поверил и ждал 29 и тем более и здесь многние ждали 29,но она оказалась права и я пожалел,что её не послушал! Так вот,сейчас она говорит,что в ноябре будет под 29,а в январе под 32! Проверим!

Я еще в начале сентября составил карту курса до января. 31.хх увидим как пить дать

Да уж , ошеек у зебры не очень на шашлык , другое дело Кабанчик , бегал такой тут :mrgreen: .
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 23.05.14
Подякував: 235 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:46

Re: Валютный рынок в контексте

усім привіт. гривні в ринку достатньо, ринок крокує за мб
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 30.01.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Я еще в начале сентября составил карту курса до января. 31.хх увидим как пить дать
Было бы неплохо! Главное,чтобы поезд до 23 января не уехал без меня!
bub-har
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 13.07.16
Подякував: 461 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:56

Re: Валютный рынок в контексте

Говорят вышел НБУ и курс снизился
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 06.09.07
Подякував: 236 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:57

  zorka написав:усім привіт. гривні в ринку достатньо, ринок крокує за мб


Широко шагает, так можно и брюки повредить... :roll:

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67852
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4301 раз.
Подякували: 7821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:58

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
Дніпро опт 28,10-28,18
SAndriy1
 
Повідомлень: 53
З нами з: 17.01.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:03

Привет из Днепра-5

По состоянию на 10.58, рынок безналичной пары доллар-гривня на межбанке заморозил рост и даже констатировал незначительное снижение цен к уровню 28,18/28,19 UAH/USD. По непроверенным слухам, на рынке появился встревоженный ростом «американца НБУ с СКВ-интервенцией.

Дата: 19 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.50

Мелкий опт «неформал»

$ 28,10/28,15-16 UAH/USD
EUR 32,25/32,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. Котировок наличного евро киевляне «оправдывают» пятницей.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,25/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 октября спрос не изменился, офера выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 19 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,25/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 октября спрос не изменился, офера выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 19 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67852
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4301 раз.
Подякували: 7821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:10

Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111

Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28349
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2756 раз.
Подякували: 4530 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:12

Привет из Днепра-6

Как стало известно позже, регулятор провел точечную долларовую интервенцию по 28,19 UAH/USD, но, судя по всему, объем ее был маленький, и уже к 11.09 котировки доллара на межбанке вернулись к отметке 28,185/28,195 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67852
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4301 раз.
Подякували: 7821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:13

  Scorpion1 написав:Говорят вышел НБУ и курс снизился


Правду говорят, что вышел.
Но неправду, что снизился... Тот "чих" рынку на один зуб оказался.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 22.02.16
Подякував: 247 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6538653965406541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412, Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6439 1364786
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 08:38
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1351, 1352, 1353
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13527 1529897
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 15:59
flyman
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246347
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62512)
19.10.2018 11:19
Лаунж Кей (25)
19.10.2018 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.