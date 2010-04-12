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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6539654065416542>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:14

  Zebra написав:
  bub-har написав:У моей сестры есть подружка,которая работает в обменке и которая говорила в декабре прошлого года,что в январе этого года 29 не будет,а я ей не поверил и ждал 29 и тем более и здесь многние ждали 29,но она оказалась права и я пожалел,что её не послушал! Так вот,сейчас она говорит,что в ноябре будет под 29,а в январе под 32! Проверим!

Я еще в начале сентября составил карту курса до января. 31.хх увидим как пить дать

тут главный вопрос не то сколько увидим в январе а то по чем можно будет откупиться весной-летом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:15

  Искатель написав:
  Scorpion1 написав:Говорят вышел НБУ и курс снизился


Правду говорят, что вышел.
Но неправду, что снизился... Тот "чих" рынку на один зуб оказался.


В "неформальный" день Банкира папа очень неохотно посещает МБ...

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:22

  zzzzzz написав:Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111

Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах

Долгожданная качель.
Но, вангую, что за зиму 2018—2019 она будет единственная.
Кто успеет тот прокатится.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:26

Привет из Днепра-7

К 11.20 котировки доллара обосновались на отметке 28,185/28,195 UAH/USD, игнорируя «сиротские» долларовые «заливки» НБУ.

Утреннее «зеленое» ралли, инициированное нерезидентами, которое удалось затормозить мизерной интервенцией регулятора, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика согласуется с «заморозкой» коррекции объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:28

  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111

Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах

Долгожданная качель.
Но, вангую, что за зиму 2018—2019 она будет единственная.
Кто успеет тот прокатится.


Расскажите нам подробненько "за всю Одессу". Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:33

  дядя Caша написав:
  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111

Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах

Долгожданная качель.
Но, вангую, что за зиму 2018—2019 она будет единственная.
Кто успеет тот прокатится.


Расскажите нам подробненько "за всю Одессу". Спасибо.

US

28.05/28.10
Одесса пока не сильно поверила в рист.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:34

Re: Валютный рынок в контексте

Zebra написав:
  Vadim V написав:
  Alex2006 написав: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!" (откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)). Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?

Там если и сумма то на 5-10 долларов :mrgreen:

Вчера поймал осеннее дно, а вам успехов короче
Дно было чуть раньше, 28.05 и даже ниже
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:40

  Faceless написав:
  Vadim V написав:
  Alex2006 написав: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!" (откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)). Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?

Там если и сумма то на 5-10 долларов :mrgreen:

Вчера поймал осеннее дно, а вам успехов короче
Дно было чуть раньше, 28.05 и даже ниже[/quote]

По МБ средневзвешенный курс был на цифре 27,9169 третьего дня.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:40

[quote="4477362:Faceless"][/quote]Дно было чуть раньше, 28.05 и даже ниже
У каждой территориальной общины свое дно :roll:
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:53

  Zebra написав:
  Faceless написав:
Дно было чуть раньше, 28.05 и даже ниже
У каждой территориальной общины свое дно :roll:

Первый раз дно было в пятницу до полдвенадцатого по 28, а второй шанс в среду тоже по 28.
kmk
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