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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:14
Zebra написав: bub-har написав:
У моей сестры есть подружка,которая работает в обменке и которая говорила в декабре прошлого года,что в январе этого года 29 не будет,а я ей не поверил и ждал 29 и тем более и здесь многние ждали 29,но она оказалась права и я пожалел,что её не послушал! Так вот,сейчас она говорит,что в ноябре будет под 29,а в январе под 32! Проверим!
Я еще в начале сентября составил карту курса до января. 31.хх увидим как пить дать
тут главный вопрос не то сколько увидим в январе а то по чем можно будет откупиться весной-летом.
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mephala
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:15
В "неформальный" день Банкира папа очень неохотно посещает МБ...
Искатель написав: Scorpion1 написав:
Говорят вышел НБУ и курс снизился
Правду говорят, что вышел.
Но неправду, что снизился... Тот "чих" рынку на один зуб оказался.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:22
zzzzzz написав:
Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111
Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах
Долгожданная качель.
Но, вангую, что за зиму 2018—2019 она будет единственная.
Кто успеет тот прокатится.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:26
Привет из Днепра-7
К 11.20 котировки доллара обосновались на отметке 28,185/28,195 UAH/USD, игнорируя «сиротские» долларовые «заливки» НБУ.
Утреннее «зеленое» ралли, инициированное нерезидентами, которое удалось затормозить мизерной интервенцией регулятора, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика согласуется с «заморозкой» коррекции объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:28
Расскажите нам подробненько "за всю Одессу". Спасибо.
Captain Obvious написав: zzzzzz написав:
Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111
Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах
Долгожданная качель.
Но, вангую, что за зиму 2018—2019 она будет единственная.
Кто успеет тот прокатится.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:33
дядя Caша написав:
Расскажите нам подробненько "за всю Одессу". Спасибо.
Captain Obvious написав: zzzzzz написав:
Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111
Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах
Долгожданная качель.
Но, вангую, что за зиму 2018—2019 она будет единственная.
Кто успеет тот прокатится.
US
28.05/28.10
Одесса пока не сильно поверила в рист.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:34
Zebra написав: Vadim V написав:
Там если и сумма то на 5-10 долларов
Вчера поймал осеннее дно, а вам успехов короче
Дно было чуть раньше, 28.05 и даже ниже
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Faceless
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:40
Дно было чуть раньше, 28.05 и даже ниже[/quote]По МБ средневзвешенный курс был на цифре 27,9169 третьего дня.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:40
[quote="4477362:Faceless"][/quote]Дно было чуть раньше, 28.05 и даже ниже
У каждой территориальной общины свое дно
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
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Zebra
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