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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:58
справедливости ради - вчера в Киеве были утром 27.99 на отдачу в банках. Так что это цифра крайнего дна.
Я удивлен этим ростом, но как видно по заявкам наличка в него тоже слабо верит - подзагонят на выходные, людей, получивших зарплату, обилетят и с понедельника опять в долины. Такое мое видение.
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striped
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:08
Привет из Днепра-8
Повторный выход регулятора с долларовой интервенцией снова понизил действующие цены СКВ на межбанке до 28,17/28,19 UAH/USD по состоянию на 12.06 Киева. Как и первая, вторая «заливка» НБУ состоялась по 28,19 UAH/USD.
На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» «симметрично» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,07-08/28,13-15 UAH/USD, евро – 32,25/32,55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении прогнозированного утром преобладания клиентского «приноса». Продавцы СКВ, не дождавшись пролонгации роста курса доллара, «понесли» доллар. На указанное время в городе действовали цены: 28,10/28,18 UAH/USD, евро – 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились по оферам, сузив спред: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Дата: 19 октября 2018 г. на 11.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:26
Captain Obvious написав: zzzzzz написав:
Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111
Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах
Долгожданная качель.
Но, вангую, что за зиму 2018—2019 она будет единственная.
Кто успеет тот прокатится.
Вброс гривни=рост доллара.
Качель - вверх-вниз.
1. Когда будет вниз?
2. Считаете, что потом только вверх? И до какого времени?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:28
Привет из Днепра-9
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 15,95 коп., составив 28,1847 UAH/USD.
Буквально через 14 минут, на 12.24 Киева, дилеры-«неформалы» Днепра констатировали резкий рост активности клиентских продаж доллара, заставив их снижать действующие цены до уровня 28,05-07/28,14-15 UAH/USD, евро – 32,20-25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:36
bub-har написав:
У моей сестры есть подружка,которая работает в обменке.
... Так вот,сейчас она говорит,что в ноябре будет под 29,а в январе под 32! Проверим!
Подружка в обменке курс января знает точно! Лучше Смолия.
И кому нужен "непотрiб" по такой цене?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:00
striped написав:
справедливости ради - вчера в Киеве были утром 27.99 на отдачу в банках. Так что это цифра крайнего дна.
Я удивлен этим ростом, но как видно по заявкам наличка в него тоже слабо верит - подзагонят на выходные, людей, получивших зарплату
, обилетят и с понедельника опять в долины. Такое мое видение.
Та не, то пенсионеры пенсиями перевернули рынок , следующую качелю устроят стипендии студентов
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:03
striped написав:
Я удивлен этим ростом, но как видно по заявкам наличка в него тоже слабо верит - подзагонят на выходные, людей, получивших зарплату, обилетят и с понедельника опять в долины. Такое мое видение.
Десь так.
Ще разочок до НР
27.99 маємо побачити.
Може)))
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