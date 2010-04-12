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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6541654265436544>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:24

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.

Согласно отчету, Украина занимает 123-ю строчку из 140 стран в рейтинге по уровню богатства в 1563 долл. США на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди – Непал (2054 долл.), Камерун (2282 долл.), Кения (2306 долл.) Бангладеш (2332 долл), Лесото (2640 долл.). Позади в списке – Беларусь (1563 долл.), Таджикистан (1364 долл.), Замбия (1197 долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.).

На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Худшие позиции в списке из 140 стран в ДРК (331 дол.) , Эфиопии (167 долл.) и Малави (141 долл.),

Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).

https://comments.ua/politics/638104-ukraintsi-okazalis-bedneyshih.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:29

Vitl
"В 20 лет ума нет - и не будет, в 30 лет жены нет - и не будет, в 40 лет денег нет - и не будет."
Последние 2 утверждения, возможно, стоит поменять местами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:30

Не удержался и прикупил таки евро, уж больно сладкий курс
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:31

  ЛАД написав:
  striped написав:справедливости ради - вчера в Киеве были утром 27.99 на отдачу в банках. Так что это цифра крайнего дна.
Я удивлен этим ростом, но как видно по заявкам наличка в него тоже слабо верит - подзагонят на выходные, людей, получивших зарплату, обилетят и с понедельника опять в долины. Такое мое видение.

На МБ тоже загон для "людей, получивших зарплату"?

Там "фактор 20-го числа , отчёы по НДС сдают" :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:33

В ближайшие недели Конгресс США намерен рассмотреть проекты, касающиеся новых антироссийских санкций, которые могут спровоцировать большой переполох в сфере глобальных энергетических поставок, сообщает Bloomberg.

Основные проекты включают в себя обширные ограничения на транзакции с некоторыми или всеми государственными банками России, в том числе такими гигантами, как Сбербанк и ВТБ.

"Это вызовет огромные сбои в глобальной системе торговли энергоресурсами — как в случае с „Русалом“, но в несколько раз хуже", - сказал Алексис Родзянко, президент Американской Торговой палаты в России.

По его мнению, санкции в отношении государственных банков, доминирующих в российском финансовом секторе и тесно сотрудничающих с энергетическими гигантами крупнейшего в мире экспортера нефти и газа, станут "сжиганием дипломатических мостов".

Конгресс будет рассматривать проекты, касающиеся новых санкций, в ближайшие недели. Его принятие ожидается не ранее промежуточных выборов 6 ноября, однако на усилении давления на Россию настаивают в обеих партиях.

https://focus.ua/world/409827-ssha-gotovyat-adskie-sankcii-dlya-rossii--bloomberg.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:41

  ЛАД написав:
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.

Согласно отчету, Украина занимает 123-ю строчку из 140 стран в рейтинге по уровню богатства в 1563 долл. США на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди – Непал (2054 долл.), Камерун (2282 долл.), Кения (2306 долл.) Бангладеш (2332 долл), Лесото (2640 долл.). Позади в списке – Беларусь (1563 долл.), Таджикистан (1364 долл.), Замбия (1197 долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.).

На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Худшие позиции в списке из 140 стран в ДРК (331 дол.) , Эфиопии (167 долл.) и Малави (141 долл.),

Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).

https://comments.ua/politics/638104-ukraintsi-okazalis-bedneyshih.html


муть какая-то
даже если брать 1 комнату на 3х взрослых, это 5000 уе на человека
по моим же прикидам, на 1 взрослого в Украине приходится 11-15к уе
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:47

  ЛАД написав:
В ближайшие недели Конгресс США намерен рассмотреть проекты, касающиеся новых антироссийских санкций, которые могут спровоцировать большой переполох в сфере глобальных энергетических поставок, сообщает Bloomberg.

Основные проекты включают в себя обширные ограничения на транзакции с некоторыми или всеми государственными банками России, в том числе такими гигантами, как Сбербанк и ВТБ.

"Это вызовет огромные сбои в глобальной системе торговли энергоресурсами — как в случае с „Русалом“, но в несколько раз хуже", - сказал Алексис Родзянко, президент Американской Торговой палаты в России.

По его мнению, санкции в отношении государственных банков, доминирующих в российском финансовом секторе и тесно сотрудничающих с энергетическими гигантами крупнейшего в мире экспортера нефти и газа, станут "сжиганием дипломатических мостов".

Конгресс будет рассматривать проекты, касающиеся новых санкций, в ближайшие недели. Его принятие ожидается не ранее промежуточных выборов 6 ноября, однако на усилении давления на Россию настаивают в обеих партиях.

https://focus.ua/world/409827-ssha-gotovyat-adskie-sankcii-dlya-rossii--bloomberg.html


Я уже запутался, это за что будут санкции, за Крым, за Донбасс, за вмешательство в выборы, за Скрипаля или за Северный поток ? Уже журналисты даже удосуживаются уточнять.
Еще интересно какие санкции американцы наложат на саудитов, потому что саудиты уже намекают обидете нас, мы вам сделаем цену на нефть. А Трампа посадили на классическую растяжку перед промежуточными выборами, с одной стороны друзья-расчленители с большими контрактами, с другой стороны демократы смешают Трампа с помоями, если он не отреагирует санкциями за "предательство принципов свободы и демократии", а обычные американцы болезненно реагируют на такое, и тут важные выборы, а голосов за импичмент совсем чуть-чуть не хватает.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:50

  Vadim V написав:
  ЛАД написав:.....
На МБ тоже загон для "людей, получивших зарплату"?

Там "фактор 20-го числа , отчёы по НДС сдают" :roll:

Как связаны отчёты по НДС с ростом доллара?

ЧИА
муть какая-то
даже если брать 1 комнату на 3х взрослых, это 5000 уе на человека
по моим же прикидам, на 1 взрослого в Украине приходится 11-15к уе

Меня это тоже удивило. Возможно, "ошибки перевода". :(
Ваша цифра, по-моему, великовата. И расчёт, возможно, не на взрослого, а на всех?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:55

freeze
С саудитами, думаю, как-то договорятся. Так же, как и Эрдоган уже пошёл на попятный, так и саудиты на что-нибудь согласятся. Возможно, не сразу.
А ценами на нефть саудиты больше испугают Европу, чем США.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Ваша цифра, по-моему, великовата.

ХЗ всегда считал что мое ближайшее окружение - пересични
т.е. не сильно выше среднего
тупо взял оценки недвижимости (1к + 2к +2к + дом 4к) без вкладов и другой стоимости поделил на 6 взрослых человек, поделил затем на 2, для достоверности
получил что написал выше
и это пройдет
ЧИА
 
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