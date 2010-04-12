Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:47

ЛАД написав: В ближайшие недели Конгресс США намерен рассмотреть проекты, касающиеся новых антироссийских санкций, которые могут спровоцировать большой переполох в сфере глобальных энергетических поставок, сообщает Bloomberg.



Основные проекты включают в себя обширные ограничения на транзакции с некоторыми или всеми государственными банками России, в том числе такими гигантами, как Сбербанк и ВТБ.



"Это вызовет огромные сбои в глобальной системе торговли энергоресурсами — как в случае с „Русалом“, но в несколько раз хуже", - сказал Алексис Родзянко, президент Американской Торговой палаты в России.



По его мнению, санкции в отношении государственных банков, доминирующих в российском финансовом секторе и тесно сотрудничающих с энергетическими гигантами крупнейшего в мире экспортера нефти и газа, станут "сжиганием дипломатических мостов".



Конгресс будет рассматривать проекты, касающиеся новых санкций, в ближайшие недели. Его принятие ожидается не ранее промежуточных выборов 6 ноября, однако на усилении давления на Россию настаивают в обеих партиях.

https://focus.ua/world/409827-ssha-gotovyat-adskie-sankcii-dlya-rossii--bloomberg.html

Я уже запутался, это за что будут санкции, за Крым, за Донбасс, за вмешательство в выборы, за Скрипаля или за Северный поток ? Уже журналисты даже удосуживаются уточнять.Еще интересно какие санкции американцы наложат на саудитов, потому что саудиты уже намекают обидете нас, мы вам сделаем цену на нефть. А Трампа посадили на классическую растяжку перед промежуточными выборами, с одной стороны друзья-расчленители с большими контрактами, с другой стороны демократы смешают Трампа с помоями, если он не отреагирует санкциями за "предательство принципов свободы и демократии", а обычные американцы болезненно реагируют на такое, и тут важные выборы, а голосов за импичмент совсем чуть-чуть не хватает.