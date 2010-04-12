Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.
Согласно отчету, Украина занимает 123-ю строчку из 140 стран в рейтинге по уровню богатства в 1563 долл. США на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди – Непал (2054 долл.), Камерун (2282 долл.), Кения (2306 долл.) Бангладеш (2332 долл), Лесото (2640 долл.). Позади в списке – Беларусь (1563 долл.), Таджикистан (1364 долл.), Замбия (1197 долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.).
На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.
Худшие позиции в списке из 140 стран в ДРК (331 дол.) , Эфиопии (167 долл.) и Малави (141 долл.),
Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).
striped написав:справедливости ради - вчера в Киеве были утром 27.99 на отдачу в банках. Так что это цифра крайнего дна. Я удивлен этим ростом, но как видно по заявкам наличка в него тоже слабо верит - подзагонят на выходные, людей, получивших зарплату, обилетят и с понедельника опять в долины. Такое мое видение.
На МБ тоже загон для "людей, получивших зарплату"?
В ближайшие недели Конгресс США намерен рассмотреть проекты, касающиеся новых антироссийских санкций, которые могут спровоцировать большой переполох в сфере глобальных энергетических поставок, сообщает Bloomberg.
Основные проекты включают в себя обширные ограничения на транзакции с некоторыми или всеми государственными банками России, в том числе такими гигантами, как Сбербанк и ВТБ.
"Это вызовет огромные сбои в глобальной системе торговли энергоресурсами — как в случае с „Русалом“, но в несколько раз хуже", - сказал Алексис Родзянко, президент Американской Торговой палаты в России.
По его мнению, санкции в отношении государственных банков, доминирующих в российском финансовом секторе и тесно сотрудничающих с энергетическими гигантами крупнейшего в мире экспортера нефти и газа, станут "сжиганием дипломатических мостов".
Конгресс будет рассматривать проекты, касающиеся новых санкций, в ближайшие недели. Его принятие ожидается не ранее промежуточных выборов 6 ноября, однако на усилении давления на Россию настаивают в обеих партиях.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.
Согласно отчету, Украина занимает 123-ю строчку из 140 стран в рейтинге по уровню богатства в 1563 долл. США на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди – Непал (2054 долл.), Камерун (2282 долл.), Кения (2306 долл.) Бангладеш (2332 долл), Лесото (2640 долл.). Позади в списке – Беларусь (1563 долл.), Таджикистан (1364 долл.), Замбия (1197 долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.).
На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.
Худшие позиции в списке из 140 стран в ДРК (331 дол.) , Эфиопии (167 долл.) и Малави (141 долл.),
Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).
В ближайшие недели Конгресс США намерен рассмотреть проекты, касающиеся новых антироссийских санкций, которые могут спровоцировать большой переполох в сфере глобальных энергетических поставок, сообщает Bloomberg.
Основные проекты включают в себя обширные ограничения на транзакции с некоторыми или всеми государственными банками России, в том числе такими гигантами, как Сбербанк и ВТБ.
"Это вызовет огромные сбои в глобальной системе торговли энергоресурсами — как в случае с „Русалом“, но в несколько раз хуже", - сказал Алексис Родзянко, президент Американской Торговой палаты в России.
По его мнению, санкции в отношении государственных банков, доминирующих в российском финансовом секторе и тесно сотрудничающих с энергетическими гигантами крупнейшего в мире экспортера нефти и газа, станут "сжиганием дипломатических мостов".
Конгресс будет рассматривать проекты, касающиеся новых санкций, в ближайшие недели. Его принятие ожидается не ранее промежуточных выборов 6 ноября, однако на усилении давления на Россию настаивают в обеих партиях.
Я уже запутался, это за что будут санкции, за Крым, за Донбасс, за вмешательство в выборы, за Скрипаля или за Северный поток ? Уже журналисты даже удосуживаются уточнять. Еще интересно какие санкции американцы наложат на саудитов, потому что саудиты уже намекают обидете нас, мы вам сделаем цену на нефть. А Трампа посадили на классическую растяжку перед промежуточными выборами, с одной стороны друзья-расчленители с большими контрактами, с другой стороны демократы смешают Трампа с помоями, если он не отреагирует санкциями за "предательство принципов свободы и демократии", а обычные американцы болезненно реагируют на такое, и тут важные выборы, а голосов за импичмент совсем чуть-чуть не хватает.
freeze С саудитами, думаю, как-то договорятся. Так же, как и Эрдоган уже пошёл на попятный, так и саудиты на что-нибудь согласятся. Возможно, не сразу. А ценами на нефть саудиты больше испугают Европу, чем США.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ХЗ всегда считал что мое ближайшее окружение - пересични т.е. не сильно выше среднего тупо взял оценки недвижимости (1к + 2к +2к + дом 4к) без вкладов и другой стоимости поделил на 6 взрослых человек, поделил затем на 2, для достоверности получил что написал выше