Так же как и все остальные "факторы" , так горячо любимые месными прогнозистами курса валют.
п.с. смайл , вам о чём говорит ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:04
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:10
Ребята, ну кроме улыбки ничего больше ...
И вы эту пургу еще сюда тянете и серьезно обсуждаете.
Проедьте по центру Киева и посмотрите по сторонам. На машины, дома, бизнесцентры, магазины ... У меня от этого ощущение, что я нахожусь в одном из самых богатых городов мира. А по бумажным рипортам оказывается я нахожусь в жёпе, которую даже обогнало Лесото. Там в столице на центральной улице дома хуже, чем в моем селе сараи и свинарники, там по центральной улице козы и куры гуляют и её обсирают. Бангладеш это вообще образец нищеты, срани и голода.
А вы тянете сюда вбросы, расчитанные на очень ограниченных и невежественных людей.
Эти страны жалеть надо. А не завидовать им.
А собой гордиться и радоваться, что родился и живу на такой благодатной и богатой земле.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:31
Т.е. 1к + 2к +2к + дом 4к это твое, принадлежит тебе, уже выплачено.
Можешь владеть, пользоваться и распоряжаться. Ликвидный актив твоей семьи.
Смотрим на Америку.
Там в своем живет только 60% населения. Остальные в съемном. У 40% американцев этого актива нет вообще.
Из этих 60% 2/3 приобрели это своё в ипотеку, в кредит, за который расплачиваются. Для них это еще далеко "не свое". Оно скорее банка, чем их. Только доля в этом доме "своё". Остальное не свое.
Предположим, дом в Америке стоит 300 тыщ. Пересичный американец выплатил только половину. Значит, его актив там только 150 тыщ.
Посчитай теперь свой актив.
Поздравляю!
Ты на фоне пересичного американца смотришься совсем не хило.
Я уже не говорю про тех американцев, которые не имеют собственного жилья и живут в съемном.
Я уже не говорю про многие другие страны.
Вот такие мы с вами "бедные и несчастные гондурасовцы".
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:45
Re: Валютный рынок в контексте
Вероятнее всего, это ошибка методологии подсчета. Исходили из известных им образа жизни и финансовой культуры, вот и попали пальцем в небо.
Готов поспорить, что не учитывалась цена груш с учетом зарытой под ними валюты
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