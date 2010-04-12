Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:31

ЧИА написав: ХЗ всегда считал что мое ближайшее окружение - пересични

т.е. не сильно выше среднего

тупо взял оценки недвижимости (1к + 2к +2к + дом 4к) без вкладов и другой стоимости поделил на 6 взрослых человек, поделил затем на 2, для достоверности

получил что написал выше ХЗ всегда считал что мое ближайшее окружение - пересичнит.е. не сильно выше среднеготупо взял оценки недвижимости (1к + 2к +2к + дом 4к) без вкладов и другой стоимости поделил на 6 взрослых человек, поделил затем на 2, для достоверностиполучил что написал выше

Т.е. 1к + 2к +2к + дом 4к это твое, принадлежит тебе, уже выплачено.Можешь владеть, пользоваться и распоряжаться. Ликвидный актив твоей семьи.Смотрим на Америку.Там в своем живет только 60% населения. Остальные в съемном. У 40% американцев этого актива нет вообще.Из этих 60% 2/3 приобрели это своё в ипотеку, в кредит, за который расплачиваются. Для них это еще далеко "не свое". Оно скорее банка, чем их. Только доля в этом доме "своё". Остальное не свое.Предположим, дом в Америке стоит 300 тыщ. Пересичный американец выплатил только половину. Значит, его актив там только 150 тыщ.Посчитай теперь свой актив.Поздравляю!Ты на фоне пересичного американца смотришься совсем не хило.Я уже не говорю про тех американцев, которые не имеют собственного жилья и живут в съемном.Я уже не говорю про многие другие страны.Вот такие мы с вами "бедные и несчастные гондурасовцы".