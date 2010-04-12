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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6541654265436544

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:04

  ЛАД написав:Как связаны отчёты по НДС с ростом доллара?

Так же как и все остальные "факторы" , так горячо любимые месными прогнозистами :oops: курса валют.
п.с. смайл :roll: , вам о чём говорит ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:10

  ЛАД написав:ЧИА
муть какая-то
даже если брать 1 комнату на 3х взрослых, это 5000 уе на человека
по моим же прикидам, на 1 взрослого в Украине приходится 11-15к уе

Меня это тоже удивило. Возможно, "ошибки перевода". :(
Ваша цифра, по-моему, великовата. И расчёт, возможно, не на взрослого, а на всех?


Ребята, ну кроме улыбки ничего больше ...
И вы эту пургу еще сюда тянете и серьезно обсуждаете.
Проедьте по центру Киева и посмотрите по сторонам. На машины, дома, бизнесцентры, магазины ... У меня от этого ощущение, что я нахожусь в одном из самых богатых городов мира. А по бумажным рипортам оказывается я нахожусь в жёпе, которую даже обогнало Лесото. Там в столице на центральной улице дома хуже, чем в моем селе сараи и свинарники, там по центральной улице козы и куры гуляют и её обсирают. Бангладеш это вообще образец нищеты, срани и голода.
А вы тянете сюда вбросы, расчитанные на очень ограниченных и невежественных людей.
Эти страны жалеть надо. :( А не завидовать им. :P
А собой гордиться и радоваться, что родился и живу на такой благодатной и богатой земле.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:31

  ЧИА написав:ХЗ всегда считал что мое ближайшее окружение - пересични
т.е. не сильно выше среднего
тупо взял оценки недвижимости (1к + 2к +2к + дом 4к) без вкладов и другой стоимости поделил на 6 взрослых человек, поделил затем на 2, для достоверности
получил что написал выше


Т.е. 1к + 2к +2к + дом 4к это твое, принадлежит тебе, уже выплачено.
Можешь владеть, пользоваться и распоряжаться. Ликвидный актив твоей семьи.
Смотрим на Америку.
Там в своем живет только 60% населения. Остальные в съемном. У 40% американцев этого актива нет вообще.
Из этих 60% 2/3 приобрели это своё в ипотеку, в кредит, за который расплачиваются. Для них это еще далеко "не свое". Оно скорее банка, чем их. Только доля в этом доме "своё". Остальное не свое.
Предположим, дом в Америке стоит 300 тыщ. Пересичный американец выплатил только половину. Значит, его актив там только 150 тыщ.
Посчитай теперь свой актив.
Поздравляю! :lol:
Ты на фоне пересичного американца смотришься совсем не хило. :shock:
Я уже не говорю про тех американцев, которые не имеют собственного жилья и живут в съемном.
Я уже не говорю про многие другие страны.
Вот такие мы с вами "бедные и несчастные гондурасовцы".
:lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:45

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Меня это тоже удивило. Возможно, "ошибки перевода".
Ваша цифра, по-моему, великовата. И расчёт, возможно, не на взрослого, а на всех?

Вероятнее всего, это ошибка методологии подсчета. Исходили из известных им образа жизни и финансовой культуры, вот и попали пальцем в небо.
Готов поспорить, что не учитывалась цена груш с учетом зарытой под ними валюты :)
Сибарит
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