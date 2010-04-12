Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:14

Нацбанк готовится спасать гривну: запустит резервирование, если курс расшатают

Резервы только анонсировали. Ни ставки, ни сроки их введения неизвестны

Ситуативные вылазки валютчиков на межбанк не на шутку растревожили Нацбанк, и он стал внедрять защитные механизмы. Вечером 18 октября регулятор обнародовал свое постановление №107, которым в Украине вводится резервирование по форвардным и фьючерсным валютным контрактам, которые предполагают приобретение СКВ с отсрочкой поставок.

Что запускают

Сколько именно нужно будет резервировать и с какой даты — пока неизвестно. Документ НБУ больше похож на декларацию. В ней регулятор пообещал утвердить резервные ставки и запустить их, в случае дестабилизации ситуации на межбанке. Что именно чиновники вкладывают в это понятие — никто точно объяснить не сможет.

Например, когда в августе-сентября 2018 года безналичный курс доллара рос по 50 копеек за одни торги и межбанк резво подрос с 26,50 грн./$ до 28,50 грн./$, центробанк не называл ситуацию угрожающей. А твердил лишь о сезонных факторах и непростой ситуации на международных рынках.

Так что обещание ввести новые резервы — это ничто иное как предупреждение валютчикам. Если они разгуляются и сильно ударят по курсу гривны — им тут же введут новое драконовское требование. Скорее всего, с высокой резервной ставкой, которое сведет на нет всю суть форвардных и фьючерсных сделок. Поставит на них крест.

«Резервирование — действенный инструмент, который позволит оперативно стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Можно будет быстро свернуть спрос на доллар, и остановить спекуляции на рынке», — отметил в беседе с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

По документу, резервы под валютные контракты будут формироваться на корсчете в Нацбанке, в гривне на следующий день после заключения сделки. Как и во всех остальных случаях, на них не будут начисляться проценты. Резервные ставки могут отличаться для разных видов деривативов. При этом новое требование не будет распространяться на валютные свопы.

Как работает

Популярность форвадных и фьючерсных контрактов растет от месяца к месяцу. Они открывают перед бизнесом широкие возможности по планированию своей работы и установке цен на товары и услуги: купить/продать валюту позволяется не только в течение одного дня, сделку можно провести в нужное предприятию время — например, приобрести СКВ сегодня, потому сложился интересный курс, а оплатить ее и получить свои доллары или евро через две недели. Варианты могут быть самые разные — о курсе покупки/продаже валюты можно договариваться за несколько недель.

«Обычно форвардные и фьючерсные контракты заключают сроком до 30 дней. И чаще даже не на покупке валюты, а не продаже. Компаниям важно работать на хорошем курсе. Потому интерес к таким сделкам растет. На текущий момент доля подобных контрактов в общей массе суточных сделок на межбанке уже достигает порядка 10%», — уточнил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Что мне с этого

Резервы — это элемент сдерживания, нацеленный на бизнес, который хочет выгодно покупать/продавать валюту, а также на банки, которые им в этом помогают. Если НБУ введет их для валютных операций, он поднимет стоимость форвадных и фьючерсных операций. Насколько именно — зависит от резервных ставок, которые утвердит регулятор. Если они будут сильно завышены, то форварды утратят всяческий смысл и банки просто свернут эти операции.

Для населения, далекого от всех этих хитросплетений, новое резервирование может значить только одно — стабилизацию валютного рынка. Оно позволит быстро стабилизировать курс гривны, если он неожиданно начнет падать.