Так же как и все остальные "факторы" , так горячо любимые месными прогнозистами курса валют.
п.с. смайл , вам о чём говорит ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:04
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:10
Ребята, ну кроме улыбки ничего больше ...
И вы эту пургу еще сюда тянете и серьезно обсуждаете.
Проедьте по центру Киева и посмотрите по сторонам. На машины, дома, бизнесцентры, магазины ... У меня от этого ощущение, что я нахожусь в одном из самых богатых городов мира. А по бумажным рипортам оказывается я нахожусь в жёпе, которую даже обогнало Лесото. Там в столице на центральной улице дома хуже, чем в моем селе сараи и свинарники, там по центральной улице козы и куры гуляют и её обсирают. Бангладеш это вообще образец нищеты, срани и голода.
А вы тянете сюда вбросы, расчитанные на очень ограниченных и невежественных людей.
Эти страны жалеть надо. А не завидовать им.
А собой гордиться и радоваться, что родился и живу на такой благодатной и богатой земле.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:31
Т.е. 1к + 2к +2к + дом 4к это твое, принадлежит тебе, уже выплачено.
Можешь владеть, пользоваться и распоряжаться. Ликвидный актив твоей семьи.
Смотрим на Америку.
Там в своем живет только 60% населения. Остальные в съемном. У 40% американцев этого актива нет вообще.
Из этих 60% 2/3 приобрели это своё в ипотеку, в кредит, за который расплачиваются. Для них это еще далеко "не свое". Оно скорее банка, чем их. Только доля в этом доме "своё". Остальное не свое.
Предположим, дом в Америке стоит 300 тыщ. Пересичный американец выплатил только половину. Значит, его актив там только 150 тыщ.
Посчитай теперь свой актив.
Поздравляю!
Ты на фоне пересичного американца смотришься совсем не хило.
Я уже не говорю про тех американцев, которые не имеют собственного жилья и живут в съемном.
Я уже не говорю про многие другие страны.
Вот такие мы с вами "бедные и несчастные гондурасовцы".
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:45
Re: Валютный рынок в контексте
Вероятнее всего, это ошибка методологии подсчета. Исходили из известных им образа жизни и финансовой культуры, вот и попали пальцем в небо.
Готов поспорить, что не учитывалась цена груш с учетом зарытой под ними валюты
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:50
Re: Валютный рынок в контексте
коз не видно.
тоже не плохо
Это статистика, голый факт, а вот вы начинаете молоть хрень, передергивать и так далее.
Патриотизм - это не отрицание проблем, а попытка их решить. Одеть можно розовые очки и лить помои уже 7 лет на форуме, я понимаю что вам нравиться быть дураковатым клоуном , но это не изменит ни второго места с конца по экономике в Европе ни потока уезжающих из страны.
Эти данные хорошо согласуются с вопросом - "a почему Украина занимает 750миллионов $ зарубежьем под 9% а не на внутреннем рынке", все покоя депозитчикам не дает, да потому что в нашей ВС физлица держат всего 8 миллиардов $, все наши богадства - вот, на уровне Лессото.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:55
Зачем привносить личный опыт, если есть статистика? Дорогих авто в Украине до 10 тыс (с учетом тех, где литраж менее 3000 куб. см.) на 40 млн населения.
https://news.finance.ua/ru/news/-/41783 ... nov-naloga
Вы делаете умозрительные выводы только на отрицании "фактов" умозрительного исследования. Такой себе подход, мягко скажем.
Единственным применимым показателем оценки благосостояния, которым мы обладаем, есть ВВП на душу.
Добавив к нему объем теневой экономики (40% от формального), получим (без учета ППС) = 2640 долларов * 1,4 = 3700 долларов. С учетом ППС, одновременно добавив "тень", взять не получится, потому что коэффициент уже будет другой
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:03
Re: Валютный рынок в контексте
Немного для сравнения -
"Число новых автомобилей, зарегистрированных в Германии, в прошлом месяце составило 316,405 тыс." https://news.finance.ua/ru/news/-/434888/prodazhi-avtomobilej-v-es-vzleteli-na-31-2-pered-vstupleniem-v-silu-wltp это на 82 миллиона
"В августе нынешнего года продажи легковых автомобилей и LCV в России составили 147,4 тыс. единиц" Источник:
"За август в Украине продано 7,3 тыс. новых легковых автомобилей."
Весь наш "рынок автомобилий" это уровень погрешности для Германии, это в 5 раз меньше на человека чем в России, будь она не ладна.
при расчете ВВП уже учтен "теневой бизнес", это первое, второе - говорится про $, без учета ППС, и третье - накопления зависят конечно от ВВП, но не пропорционально - Одна нация накапливает, другая проедает, сколько лет был такой "высокий ВВП" у нас, и накапливали ли что-то в 90-е годы, и так далее. Вот и выходит что внутреннего резерва, богатства нации то и нет.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:10
Откуда вы это взяли? Уверяю, вы ошибаетесь. Прочитайте, по каким непрямым методам определяют размер теневой экономики - просто невозможно использовать такие сомнительные методы в оценке "официального" ВВП.
Я объяснил, почему это невозможно - структура потребления теневых денег самым серьезным образом отличается от таковой по белым деньгам, соответственно, ППС теневой части нам неизвестен. Если предположить, что бОльшая часть этих денег тратится на импорт (что логично), то коэффициент близок к 1. Но я предложил не фантазировать, а оставить это за скобками
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:14
Нацбанк готовится спасать гривну: запустит резервирование
Нацбанк готовится спасать гривну: запустит резервирование, если курс расшатают
Резервы только анонсировали. Ни ставки, ни сроки их введения неизвестны
Ситуативные вылазки валютчиков на межбанк не на шутку растревожили Нацбанк, и он стал внедрять защитные механизмы. Вечером 18 октября регулятор обнародовал свое постановление №107, которым в Украине вводится резервирование по форвардным и фьючерсным валютным контрактам, которые предполагают приобретение СКВ с отсрочкой поставок.
Что запускают
Сколько именно нужно будет резервировать и с какой даты — пока неизвестно. Документ НБУ больше похож на декларацию. В ней регулятор пообещал утвердить резервные ставки и запустить их, в случае дестабилизации ситуации на межбанке. Что именно чиновники вкладывают в это понятие — никто точно объяснить не сможет.
Например, когда в августе-сентября 2018 года безналичный курс доллара рос по 50 копеек за одни торги и межбанк резво подрос с 26,50 грн./$ до 28,50 грн./$, центробанк не называл ситуацию угрожающей. А твердил лишь о сезонных факторах и непростой ситуации на международных рынках.
Так что обещание ввести новые резервы — это ничто иное как предупреждение валютчикам. Если они разгуляются и сильно ударят по курсу гривны — им тут же введут новое драконовское требование. Скорее всего, с высокой резервной ставкой, которое сведет на нет всю суть форвардных и фьючерсных сделок. Поставит на них крест.
«Резервирование — действенный инструмент, который позволит оперативно стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Можно будет быстро свернуть спрос на доллар, и остановить спекуляции на рынке», — отметил в беседе с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
По документу, резервы под валютные контракты будут формироваться на корсчете в Нацбанке, в гривне на следующий день после заключения сделки. Как и во всех остальных случаях, на них не будут начисляться проценты. Резервные ставки могут отличаться для разных видов деривативов. При этом новое требование не будет распространяться на валютные свопы.
Как работает
Популярность форвадных и фьючерсных контрактов растет от месяца к месяцу. Они открывают перед бизнесом широкие возможности по планированию своей работы и установке цен на товары и услуги: купить/продать валюту позволяется не только в течение одного дня, сделку можно провести в нужное предприятию время — например, приобрести СКВ сегодня, потому сложился интересный курс, а оплатить ее и получить свои доллары или евро через две недели. Варианты могут быть самые разные — о курсе покупки/продаже валюты можно договариваться за несколько недель.
«Обычно форвардные и фьючерсные контракты заключают сроком до 30 дней. И чаще даже не на покупке валюты, а не продаже. Компаниям важно работать на хорошем курсе. Потому интерес к таким сделкам растет. На текущий момент доля подобных контрактов в общей массе суточных сделок на межбанке уже достигает порядка 10%», — уточнил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Что мне с этого
Резервы — это элемент сдерживания, нацеленный на бизнес, который хочет выгодно покупать/продавать валюту, а также на банки, которые им в этом помогают. Если НБУ введет их для валютных операций, он поднимет стоимость форвадных и фьючерсных операций. Насколько именно — зависит от резервных ставок, которые утвердит регулятор. Если они будут сильно завышены, то форварды утратят всяческий смысл и банки просто свернут эти операции.
Для населения, далекого от всех этих хитросплетений, новое резервирование может значить только одно — стабилизацию валютного рынка. Оно позволит быстро стабилизировать курс гривны, если он неожиданно начнет падать.
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