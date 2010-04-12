Kripo написав: при расчете ВВП уже учтен "теневой бизнес"
Откуда вы это взяли? Уверяю, вы ошибаетесь. Прочитайте, по каким непрямым методам определяют размер теневой экономики - просто невозможно использовать такие сомнительные методы в оценке "официального" ВВП.
всегда когда вы в викопедии смотрите на ВВП по разным методикам, теневая экономика уже включена, это если мы будем о уровне зарплат спорить то да, статистика дает без учета "конвертов", если это не оговорено отдельно, а вот когда говорят о "уровне доходов домохозяйств" - то тут снова учтены "расходы" и соответственно и "конверты" и "работающие пенсионеры" и теневая экономика.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
нетотожнийдефініцій написав:Нацбанк готовится спасать гривну: запустит резервирование, если курс расшатают Резервы только анонсировали. Ни ставки, ни сроки их введения неизвестны Ситуативные вылазки валютчиков на межбанк не на шутку растревожили Нацбанк, и он стал внедрять защитные механизмы. Вечером 18 октября регулятор обнародовал свое постановление №107, которым в Украине вводится резервирование по форвардным и фьючерсным валютным контрактам, которые предполагают приобретение СКВ с отсрочкой поставок. Что запускают Сколько именно нужно будет резервировать и с какой даты — пока неизвестно. Документ НБУ больше похож на декларацию. В ней регулятор пообещал утвердить резервные ставки и запустить их, в случае дестабилизации ситуации на межбанке. Что именно чиновники вкладывают в это понятие — никто точно объяснить не сможет. Например, когда в августе-сентября 2018 года безналичный курс доллара рос по 50 копеек за одни торги и межбанк резво подрос с 26,50 грн./$ до 28,50 грн./$, центробанк не называл ситуацию угрожающей. А твердил лишь о сезонных факторах и непростой ситуации на международных рынках. Так что обещание ввести новые резервы — это ничто иное как предупреждение валютчикам. Если они разгуляются и сильно ударят по курсу гривны — им тут же введут новое драконовское требование. Скорее всего, с высокой резервной ставкой, которое сведет на нет всю суть форвардных и фьючерсных сделок. Поставит на них крест. «Резервирование — действенный инструмент, который позволит оперативно стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Можно будет быстро свернуть спрос на доллар, и остановить спекуляции на рынке», — отметил в беседе с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец. По документу, резервы под валютные контракты будут формироваться на корсчете в Нацбанке, в гривне на следующий день после заключения сделки. Как и во всех остальных случаях, на них не будут начисляться проценты. Резервные ставки могут отличаться для разных видов деривативов. При этом новое требование не будет распространяться на валютные свопы. Как работает Популярность форвадных и фьючерсных контрактов растет от месяца к месяцу. Они открывают перед бизнесом широкие возможности по планированию своей работы и установке цен на товары и услуги: купить/продать валюту позволяется не только в течение одного дня, сделку можно провести в нужное предприятию время — например, приобрести СКВ сегодня, потому сложился интересный курс, а оплатить ее и получить свои доллары или евро через две недели. Варианты могут быть самые разные — о курсе покупки/продаже валюты можно договариваться за несколько недель. «Обычно форвардные и фьючерсные контракты заключают сроком до 30 дней. И чаще даже не на покупке валюты, а не продаже. Компаниям важно работать на хорошем курсе. Потому интерес к таким сделкам растет. На текущий момент доля подобных контрактов в общей массе суточных сделок на межбанке уже достигает порядка 10%», — уточнил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Что мне с этого Резервы — это элемент сдерживания, нацеленный на бизнес, который хочет выгодно покупать/продавать валюту, а также на банки, которые им в этом помогают. Если НБУ введет их для валютных операций, он поднимет стоимость форвадных и фьючерсных операций. Насколько именно — зависит от резервных ставок, которые утвердит регулятор. Если они будут сильно завышены, то форварды утратят всяческий смысл и банки просто свернут эти операции. Для населения, далекого от всех этих хитросплетений, новое резервирование может значить только одно — стабилизацию валютного рынка. Оно позволит быстро стабилизировать курс гривны, если он неожиданно начнет падать.
Какой дикий бред... Как раз форварда (преимущественно, кстати, на покупку) выполняют функцию сглаживания колебаний, т.к. бизнес заключает форвард (а банк покупает под него валюту) в период "затишья", вместо того, чтоб потом в разгар дорожая выходить на рынок, т.к. сроки поджимают, нужно проводить оплату. ЗЫ обязательное резервирование, подозреваю, вводится в рамках обеспечения покрытия валютных рисков, связанных с резкими колебаниями курсов инвалют
в 20 раз больше на человека чем в Украине, а теперь вот ща кто-то нам будет затирать что квартплата там выше и клубкика дороже, и что ему около его Kаравана парковаться не дают, и поэтому в Украине все хорошо.
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 19 жов, 2018 14:45, всього редагувалось 2 разів.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo написав: при расчете ВВП уже учтен "теневой бизнес"
Откуда вы это взяли? Уверяю, вы ошибаетесь. Прочитайте, по каким непрямым методам определяют размер теневой экономики - просто невозможно использовать такие сомнительные методы в оценке "официального" ВВП.
всегда когда вы в викопедии смотрите на ВВП по разным методикам, теневая экономика уже включена, это если мы будем о уровне зарплат спорить то да, статистика дает без учета "конвертов", если это не оговорено отдельно, а вот когда говорят о "уровне доходов домохозяйств" - то тут снова учтены "расходы" и соответственно и "конверты" и "работающие пенсионеры" и теневая экономика.
Не распространяйте глупости безграмотных дОцентов!
ЛАД написав: Меня это тоже удивило. Возможно, "ошибки перевода". Ваша цифра, по-моему, великовата. И расчёт, возможно, не на взрослого, а на всех?
Возможно, у них в Альпах свои понятия о стоимости нашей недвиги. В частности, из-за войны. Методика:
Net worth, or "wealth," is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) owned by households, minus their debts. This corresponds to the balance sheet that a household might draw up, listing the items which are owned, and their net value if sold. Private pension fund assets are included, but not entitlements to state pensions. Human capital is excluded altogether, along with assets and debts owned by the state (which cannot easily be assigned to individuals)
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 19 жов, 2018 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 11,97 коп., на торгах пятницы упал на 14,54 коп., оказавшись на уровне 28,1820 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив «изрядные» 15,95 коп., составил 28,1847 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 октября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,15/28,17 UAH/USD на ранних покупках нерезидентов. К 10.25 доллар, сохранив рост, оказался на цифре 28,17/20,19, а спустя 13 минут уже поднялся до 28,185/28,195 UAH/USD стараниями придерживавших валюту экспортеров. Эта курсовая динамика встревожила НБУ, который вскоре провел долларовую интервенцию, продав толику валюты по 28,19 UAH/USD. Это ненадолго успокоило рынок, констатировавший откат доллара по состоянию на 10.58 до 28,18/28,19 UAH/USD, однако регулятор явно поскупился, и уже около 11.20 «американец» вновь оказался на уровне 28,185/28,195 UAH/USD.
Вторая СКВ-интервенция по прежней цене оказалась более действенной: доллар откатился к 28,18/28,19 UAH/USD и не покидал эту позицию до 12.20. С этого момента, убедившись, что НБУ не позволит курсу «американца» подниматься выше указанной отметки, на межбанке появилась придерживаемая доселе экспортная валюта, понизив цену доллара вначале до 28,17/28,19, а с 13.10 до 28,16/28,18 UAH/USD. Полоса стабильности на межбанке затянулась до 14.35, дав с этого часа старт «порционному» снижению «американца», многократно корректируясь, оказались, в конечном счете, в районе отметки 28,14/28,16 UAH/USD, толкаемые вниз поспешными продажами экспортеров.
Эти курсы оставались стабильными до самого закрытия торгов.
Большинство сделок на межбанке 19 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1820 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,41% с 28,0672 UAH/USD до 28,1820 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 октября, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, тон «зеленому» ралли на рынке 19-го рано утром задали нерезиденты, инициировавшие свои покупки с самого открытия сессии.
Во-вторых, убедившись к устойчивости роста курса доллара в начале торгов, экспортеры начали придерживать СКВ, формируя дополнительный «перекос» рынка и стимулируя подорожание «американца».
В-четвертых, рост курса безналичного доллара на межбанке получил поддержку с наличного рынка, где также наметился восходящий тренд СКВ.
В-пятых, стороне «зеленых быков» межбанка был «пятничный синдром» (значительная часть игроков предпочитала проводить выходные, пребывая в более твердой, чем гривня, валюте).
Рост курса безналичного доллара сопровождался затишьем на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять символически приподнявшиеся с уровня 53 455,5 млн. грн. к отметке 53 459,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 октября немного выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке наблюдался «ассортимент» настроений: до обеда курс доллара рост на агрессивном спросе, после обеда на активном предложении опаздывавших экспортеров.
Во-вторых, в торгах 19-го дважды принимал участие регулятор, проводя СКВ-интервенции.
Дата: 19 октября 2018 г. на 16.06
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,20 UAH/USD) € – 32,34/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,21/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,55 UAH/EUR) RUB 0,423/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,422/0,426 UAH/RUB)