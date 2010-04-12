нетотожнийдефініцій написав:

Нацбанк готовится спасать гривну: запустит резервирование, если курс расшатаютРезервы только анонсировали. Ни ставки, ни сроки их введения неизвестныСитуативные вылазки валютчиков на межбанк не на шутку растревожили Нацбанк, и он стал внедрять защитные механизмы. Вечером 18 октября регулятор обнародовал свое постановление №107, которым в Украине вводится резервирование по форвардным и фьючерсным валютным контрактам, которые предполагают приобретение СКВ с отсрочкой поставок.Что запускаютСколько именно нужно будет резервировать и с какой даты — пока неизвестно. Документ НБУ больше похож на декларацию. В ней регулятор пообещал утвердить резервные ставки и запустить их, в случае дестабилизации ситуации на межбанке. Что именно чиновники вкладывают в это понятие — никто точно объяснить не сможет.Например, когда в августе-сентября 2018 года безналичный курс доллара рос по 50 копеек за одни торги и межбанк резво подрос с 26,50 грн./$ до 28,50 грн./$, центробанк не называл ситуацию угрожающей. А твердил лишь о сезонных факторах и непростой ситуации на международных рынках.Так что обещание ввести новые резервы — это ничто иное как предупреждение валютчикам. Если они разгуляются и сильно ударят по курсу гривны — им тут же введут новое драконовское требование. Скорее всего, с высокой резервной ставкой, которое сведет на нет всю суть форвардных и фьючерсных сделок. Поставит на них крест.«Резервирование — действенный инструмент, который позволит оперативно стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Можно будет быстро свернуть спрос на доллар, и остановить спекуляции на рынке», — отметил в беседе с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.По документу, резервы под валютные контракты будут формироваться на корсчете в Нацбанке, в гривне на следующий день после заключения сделки. Как и во всех остальных случаях, на них не будут начисляться проценты. Резервные ставки могут отличаться для разных видов деривативов. При этом новое требование не будет распространяться на валютные свопы.Как работаетПопулярность форвадных и фьючерсных контрактов растет от месяца к месяцу. Они открывают перед бизнесом широкие возможности по планированию своей работы и установке цен на товары и услуги: купить/продать валюту позволяется не только в течение одного дня, сделку можно провести в нужное предприятию время — например, приобрести СКВ сегодня, потому сложился интересный курс, а оплатить ее и получить свои доллары или евро через две недели. Варианты могут быть самые разные — о курсе покупки/продаже валюты можно договариваться за несколько недель.«Обычно форвардные и фьючерсные контракты заключают сроком до 30 дней. И чаще даже не на покупке валюты, а не продаже. Компаниям важно работать на хорошем курсе. Потому интерес к таким сделкам растет. На текущий момент доля подобных контрактов в общей массе суточных сделок на межбанке уже достигает порядка 10%», — уточнил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.Что мне с этогоРезервы — это элемент сдерживания, нацеленный на бизнес, который хочет выгодно покупать/продавать валюту, а также на банки, которые им в этом помогают. Если НБУ введет их для валютных операций, он поднимет стоимость форвадных и фьючерсных операций. Насколько именно — зависит от резервных ставок, которые утвердит регулятор. Если они будут сильно завышены, то форварды утратят всяческий смысл и банки просто свернут эти операции.Для населения, далекого от всех этих хитросплетений, новое резервирование может значить только одно — стабилизацию валютного рынка. Оно позволит быстро стабилизировать курс гривны, если он неожиданно начнет падать.