Кабінет міністрів проведе екстрене засідання у п'ятницю через ціну на газ. Про це повідомляє "Українська правда" посилаючись на членів уряду. Засідання заплановано на 16.00. На уточнення, чи збирається прем'єр Володимир Гройсман виносити питання щодо підвищення ціни на газ, одне з джерел сказало: "ніхто цього не знає". Інші джерела в уряді, і в парламенті стверджують, що ціну на газ можуть підняти на 23%. На сайті уряду повідомлень про засідання немає.
Мені ввижається, що МВФ, проаналізувавши бюджет, погодив виділення нам траншу при умові підняття ціни на газ для населення - звідси і це екстремістскьке-термінове засідання кабміну
zРадио написав:Откуда вы это взяли? Уверяю, вы ошибаетесь. Прочитайте, по каким непрямым методам определяют размер теневой экономики - просто невозможно использовать такие сомнительные методы в оценке "официального" ВВП.
всегда когда вы в викопедии смотрите на ВВП по разным методикам, теневая экономика уже включена, это если мы будем о уровне зарплат спорить то да, статистика дает без учета "конвертов", если это не оговорено отдельно, а вот когда говорят о "уровне доходов домохозяйств" - то тут снова учтены "расходы" и соответственно и "конверты" и "работающие пенсионеры" и теневая экономика.
Не распространяйте глупости безграмотных дОцентов!
вы сами себя обманываете или "просто ради поговорить"? Даете 76-страничный документ в котором объясняют трудности расчета ДОЛИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ в померянной, и обвиняете кого-то в расспространении "глупостей"?!
"The average size of the shadow economy of the 158 countries over 1991 to 2015 is 31.9 percent. The largest ones are Zimbabwe with 60.6 percent, and Bolivia with 62.3 percent of GDP."
Было бы странно, если б на проспектных туристических фотках тебе показали срущую козу на центральной улице столицы. Судить о жизне в других странах по фоткам рекламных проспектов есть глупо. Я как раз в связи с этим и писал о невежестве и ограниченности. А я там был и видел собственными глазами. Поэтому и сказал вам, что с этим не согласен. Уже ж взрослые. Пора уже понимать, что жизнь на рекламных фотках и в фильмах Голливуда очень отличается от реальной. Посмотри на центральные улицы Масеру в нейтральном видео.
я с ВАМИ коз в Лесото не пас, это первое, второе "на нейтральном видео" я не вижу ни коз ни свиней на "центральной улице", я вижу танцующих людей у неплохих машин.
Вопрос был о "накопленном богатстве" - так вот как это ВАШЕ словоизлияние относиться к данной теме?!
Так что ВАША клоунада и откровенное вранье с оскорблениями мне надоедать начинает.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
вы сами себя обманываете или "просто ради поговорить"? Даете 76-страничный документ в котором объясняют трудности расчета ДОЛИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ в померянной, и обвиняете кого-то в расспространении "глупостей"?!
"The average size of the shadow economy of the 158 countries over 1991 to 2015 is 31.9 percent. The largest ones are Zimbabwe with 60.6 percent, and Bolivia with 62.3 percent of GDP."
ЛАД написав:Меня это тоже удивило. Возможно, "ошибки перевода". Ваша цифра, по-моему, великовата. И расчёт, возможно, не на взрослого, а на всех?
Вероятнее всего, это ошибка методологии подсчета. Исходили из известных им образа жизни и финансовой культуры, вот и попали пальцем в небо. Готов поспорить, что не учитывалась цена груш с учетом зарытой под ними валюты
Цена груш не учитывалась наверняка, даже спорить не буду. Но не думаю, что она так уж велика. В цифры 80-100 млрд. долл. на руках украинцев, простите, не верю. Но учесть стоимость недвиги, депо и банк. счета вроде не сложно. ЧИА прав должна бы, по идее, получиться бОльшая цифра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T