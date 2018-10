Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:44

https://www.segodnya.ua/economics/enews/mif-i-realnost-ob-urovne-tenevoy-ekonomiki-v-ukraine-673584.html





всегда когда вы в викопедии смотрите на ВВП по разным методикам, теневая экономика уже включена, это если мы будем о уровне зарплат спорить то да, статистика дает без учета "конвертов", если это не оговорено отдельно, а вот когда говорят о "уровне доходов домохозяйств" - то тут снова учтены "расходы" и соответственно и "конверты" и "работающие пенсионеры" и теневая экономика. боремся с безграмотностью -всегда когда вы в викопедии смотрите на ВВП по разным методикам, теневая экономика уже включена, это если мы будем о уровне зарплат спорить то да, статистика дает без учета "конвертов", если это не оговорено отдельно, а вот когда говорят о "уровне доходов домохозяйств" - то тут снова учтены "расходы" и соответственно и "конверты" и "работающие пенсионеры" и теневая экономика.



Не распространяйте глупости безграмотных дОцентов!



Держите исследование МВФ. Методика описана вначале.

https://www.imf.org/~/media/Files/Publi ... p1817.ashx Не распространяйте глупости безграмотных дОцентов!Держите исследование МВФ. Методика описана вначале.

вы сами себя обманываете или "просто ради поговорить"?Даете 76-страничный документ в котором объясняют трудности расчета ДОЛИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ в померянной, и обвиняете кого-то в расспространении "глупостей"?!"The average size of the shadow economy of the 158 countries over 1991 to 2015 is 31.9 percent. The largest ones are Zimbabwe with 60.6 percent, and Bolivia with 62.3."Посмотритекак идет расчет ВВП, по расходам! Откройте блин любой учебник и прочитайте, и не задуривайте себе и другим голову, не путайте ВВП и ДОЛЮ В НЕМ теневой экономики!