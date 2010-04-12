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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65446545654665476548>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:25

Гройсман терміново збирає уряд

Кабінет міністрів проведе екстрене засідання у п'ятницю через ціну на газ. Про це повідомляє "Українська правда" посилаючись на членів уряду.
Засідання заплановано на 16.00.
На уточнення, чи збирається прем'єр Володимир Гройсман виносити питання щодо підвищення ціни на газ, одне з джерел сказало: "ніхто цього не знає".
Інші джерела в уряді, і в парламенті стверджують, що ціну на газ можуть підняти на 23%.
На сайті уряду повідомлень про засідання немає.

Мені ввижається, що МВФ, проаналізувавши бюджет, погодив виділення нам траншу при умові підняття ціни на газ для населення - звідси і це екстремістскьке-термінове засідання кабміну :mrgreen:
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:41

Re: Валютный рынок в контексте

не получив желанный забег лосей налик начал откатываться, в объемах не вырос. Кошка сдохла не дожидаясь следующей недели...
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:44

  zРадио написав:
  Kripo написав:
  zРадио написав:Откуда вы это взяли? Уверяю, вы ошибаетесь. Прочитайте, по каким непрямым методам определяют размер теневой экономики - просто невозможно использовать такие сомнительные методы в оценке "официального" ВВП.


:roll:

боремся с безграмотностью -

https://www.segodnya.ua/economics/enews/mif-i-realnost-ob-urovne-tenevoy-ekonomiki-v-ukraine-673584.html


всегда когда вы в викопедии смотрите на ВВП по разным методикам, теневая экономика уже включена, это если мы будем о уровне зарплат спорить то да, статистика дает без учета "конвертов", если это не оговорено отдельно, а вот когда говорят о "уровне доходов домохозяйств" - то тут снова учтены "расходы" и соответственно и "конверты" и "работающие пенсионеры" и теневая экономика. :wink:


Не распространяйте глупости безграмотных дОцентов!

Держите исследование МВФ. Методика описана вначале.
https://www.imf.org/~/media/Files/Publi ... p1817.ashx


:shock:

вы сами себя обманываете или "просто ради поговорить"? :evil: Даете 76-страничный документ в котором объясняют трудности расчета ДОЛИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ в померянной, и обвиняете кого-то в расспространении "глупостей"?!

"The average size of the shadow economy of the 158 countries over 1991 to 2015 is 31.9 percent. The largest ones are Zimbabwe with 60.6 percent, and Bolivia with 62.3 percent of GDP."

Посмотрите https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product#Expenditure_approach как идет расчет ВВП, по расходам! Откройте блин любой учебник и прочитайте, и не задуривайте себе и другим голову :wink: , не путайте ВВП и ДОЛЮ В НЕМ теневой экономики!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:54

  ЛАД написав:
  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Вчера ПДВ вернули на смешные 195 млн.грн
1-17 вернули 2,111

Таким образом получается с понедельника пойдут возвраты в миллиардах

Долгожданная качель.
Но, вангую, что за зиму 2018—2019 она будет единственная.
Кто успеет тот прокатится.

Вброс гривни=рост доллара.
Качель - вверх-вниз.
1. Когда будет вниз?
2. Считаете, что потом только вверх? И до какого времени?


Ценность моих прогнозов не выше но и не ниже любого другого гадания на гуще, с графиками или без оных.

Я считаю, что эта качель будет последней за зиму, а дальше в теплые долины до следующей зимы, с незначительными флюктуациями.
Максимум ожидаю увидеть до 28.8.

Никаких 30 в хрустальном шаре на эту зиму не вижу.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:09

  Vadim V написав:
  ЛАД написав:Как связаны отчёты по НДС с ростом доллара?

Так же как и все остальные "факторы" , так горячо любимые месными прогнозистами :oops: курса валют.
п.с. смайл :roll: , вам о чём говорит ?

Честно говоря, особо ни о чём. Если :) - понятно, шутка. А :roll: - то ли удивление, то ли ещё что.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:12

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:
  Kripo написав:
  Libo написав:даже обогнало Лесото. Там в столице на центральной улице дома хуже, чем в моем селе сараи и свинарники, там по центральной улице козы и куры гуляют и её обсирают.


https://www.google.com/maps/place/Maseru,+Lesotho/@-29.3146421,27.4807811,3a,75y,123.17h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOIyE-mm02ShWGiXb2ep-jBHEUKOFqhGhNbWMUa!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOIyE-mm02ShWGiXb2ep-jBHEUKOFqhGhNbWMUa%3Dw203-h114-k-no!7i3840!8i2160!4m5!3m4!1s0x1e8c353146cb3673:0x400cf82bc8c28c0!8m2!3d-29.3150767!4d27.4869229

коз не видно.



Было бы странно, если б на проспектных туристических фотках тебе показали срущую козу на центральной улице столицы.
Судить о жизне в других странах по фоткам рекламных проспектов есть глупо.
Я как раз в связи с этим и писал о невежестве и ограниченности.
А я там был и видел собственными глазами. Поэтому и сказал вам, что с этим не согласен.
Уже ж взрослые. Пора уже понимать, что жизнь на рекламных фотках и в фильмах Голливуда очень отличается от реальной. :?
Посмотри на центральные улицы Масеру в нейтральном видео. :?



я с ВАМИ коз в Лесото не пас, это первое, второе "на нейтральном видео" я не вижу ни коз ни свиней на "центральной улице", я вижу танцующих людей у неплохих машин.

Вопрос был о "накопленном богатстве" - так вот как это ВАШЕ словоизлияние относиться к данной теме?!

Так что ВАША клоунада и откровенное вранье с оскорблениями мне надоедать начинает.

:twisted:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:13

кабмин поднял цену на газ для населения на 23.5 процента
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:14

  Kripo написав:
:shock:

вы сами себя обманываете или "просто ради поговорить"? :evil: Даете 76-страничный документ в котором объясняют трудности расчета ДОЛИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ в померянной, и обвиняете кого-то в расспространении "глупостей"?!

"The average size of the shadow economy of the 158 countries over 1991 to 2015 is 31.9 percent. The largest ones are Zimbabwe with 60.6 percent, and Bolivia with 62.3 percent of GDP."

Посмотрите https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product#Expenditure_approach как идет расчет ВВП, по расходам! Откройте блин любой учебник и прочитайте, и не задуривайте себе и другим голову :wink: , не путайте ВВП и ДОЛЮ В НЕМ теневой экономики!

Мало кто из писателей на данной ветке открывал учебники экономики :roll:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:15

  Kripo написав:Так что ВАША клоунада и откровенное вранье с оскорблениями мне надоедать начинает.

не судите парня строго.

(с)
оксана сев за руль узнала
от незнакомых ей мужчин
что у овцы глаза на жо.пе
и что в дурдоме выходной
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:15

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Меня это тоже удивило. Возможно, "ошибки перевода".
Ваша цифра, по-моему, великовата. И расчёт, возможно, не на взрослого, а на всех?

Вероятнее всего, это ошибка методологии подсчета. Исходили из известных им образа жизни и финансовой культуры, вот и попали пальцем в небо.
Готов поспорить, что не учитывалась цена груш с учетом зарытой под ними валюты :)

Цена груш не учитывалась наверняка, даже спорить не буду. Но не думаю, что она так уж велика. В цифры 80-100 млрд. долл. на руках украинцев, простите, не верю.
Но учесть стоимость недвиги, депо и банк. счета вроде не сложно. ЧИА прав должна бы, по идее, получиться бОльшая цифра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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