В понедильнык будэ.
Нэ пириключайтэсь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:18
В понедильнык будэ.
Нэ пириключайтэсь.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:32
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:32
З 1 листопада 2018 року ціна на газ для населення становитиме 8550 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.
Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на засіданні 19 жовтня.
Таким чином, ціни на газ зростуть на 23,5%.
"Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідно до домовленостей, які були досягнуті між урядом та Міжнародним валютним фондом, підготувало проект постанови, який визначає нову ціну на газ для населення. Проект постанови покладає спеціальні обов'язки на НАК "Нафтогаз України" продавати з 1 листопада 2018 року постачальникам газу для населення газ за ціною 8550 грн за 1 тисячу кубічних метрів", - заявив міністр енергетики Ігор Насалик.
Рішення було схвалено членами Кабміну одноголосно.
Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим — АМКУ
https://news.finance.ua/ua/news/-/43683 ... vanym-amku
що тут ще сказати...!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:33
Значит кредиту МВФ быть.Похороны гривны снова откладываются.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:35
Re: Валютный рынок в контексте
с ВАШЕГО видео, это было "доказательство" срущих коз, их на видео нет, брехло и хамло, иди в игнор защеканец!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:38
zРадио
По Вашей ссылке https://news.finance.ua/ru/news/-/41783%20...%20nov-naloga понравилось:
Цифра 7131 человек на 40 млн. населения потрясает воображение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:39
Re: Валютный рынок в контексте
Повышение цены на газ имеем. Осталось подождать остаточное НЕТ этим от МВФ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:45
Надо учитывать, что недвига это не только жилье, а и коммерческая недвижимость в городах и весях ... Она в конечном итоге тоже принадлежит конкретным людям ...
А за городом еще земля, на которой стоят дачи и коттеджи ... А в селах еще и паи, которые еще хоть и не в свободной продаже, но имеют стоимость ...
А еще золото, серебро, бриллианты, в сейфах и у ваших жен и любовниц ...
А ценные бумаги и корпоративные права...
А еще деньги резидентов в зарубежных банках и в офшорах ...
Поверьте, вы нормально торчите.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:52
Re: Валютный рынок в контексте
Я вот не понимаю когда Libo придается жесткому оффтопу то его сообщения остаются а мои ответы херяться ... Или тут специальные люди для оффтопа есть ?
свинорыл
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:55
Извини, не нашел такую фотку ...
Как известно, все живое срет каждый день, но вот фоток таких производится очень мало.
А еще козы ...
А еще и в центре столицы Масеру ...
Чего захотел?!
Верь мне наслово.
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