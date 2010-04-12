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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6545654665476548>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:18

  striped написав:не получив желанный забег лосей налик начал откатываться, в объемах не вырос. Кошка сдохла не дожидаясь следующей недели...

В понедильнык будэ.
Нэ пириключайтэсь.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:32

  Kripo написав:
Так что ВАША клоунада и откровенное вранье с оскорблениями мне надоедать начинает.

:twisted:


А с чего ты взял, что я откровенно вру? :roll:
По фоткам с турпроспектов?
И не учи меня. Примитив.
:oops: :oops: :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:32

З 1 листопада 2018 року ціна на газ для населення становитиме 8550 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на засіданні 19 жовтня.

Таким чином, ціни на газ зростуть на 23,5%.

"Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідно до домовленостей, які були досягнуті між урядом та Міжнародним валютним фондом, підготувало проект постанови, який визначає нову ціну на газ для населення. Проект постанови покладає спеціальні обов'язки на НАК "Нафтогаз України" продавати з 1 листопада 2018 року постачальникам газу для населення газ за ціною 8550 грн за 1 тисячу кубічних метрів", - заявив міністр енергетики Ігор Насалик.

Рішення було схвалено членами Кабміну одноголосно.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/19/641779/


Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим — АМКУ
https://news.finance.ua/ua/news/-/43683 ... vanym-amku


що тут ще сказати...!
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:33

  Ruslan2453 написав:кабмин поднял цену на газ для населения на 23.5 процента

Значит кредиту МВФ быть.Похороны гривны снова откладываются.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:А с чего ты взял, что я откровенно вру? :roll:
По фоткам с турпроспектов?


с ВАШЕГО видео, это было "доказательство" срущих коз, их на видео нет, брехло и хамло, иди в игнор защеканец!

8)
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:38

zРадио
По Вашей ссылке https://news.finance.ua/ru/news/-/41783%20...%20nov-naloga понравилось:
в текущем году владельцами легковых автомобилей – объектов налогообложения является 7131 человек. В их собственности находилось 7494 объекта налогообложения.
....На данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн на “роскошные авто” с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет.

Цифра 7131 человек на 40 млн. населения потрясает воображение. :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:39

Re: Валютный рынок в контексте

  jump написав:що тут ще сказати...!


Повышение цены на газ имеем. Осталось подождать остаточное НЕТ этим от МВФ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:45

  ЛАД написав:Но учесть стоимость недвиги, депо и банк. счета вроде не сложно. ЧИА прав должна бы, по идее, получиться бОльшая цифра.


Надо учитывать, что недвига это не только жилье, а и коммерческая недвижимость в городах и весях ... Она в конечном итоге тоже принадлежит конкретным людям ...
А за городом еще земля, на которой стоят дачи и коттеджи ... А в селах еще и паи, которые еще хоть и не в свободной продаже, но имеют стоимость ...
А еще золото, серебро, бриллианты, в сейфах и у ваших жен и любовниц ...
А ценные бумаги и корпоративные права...
А еще деньги резидентов в зарубежных банках и в офшорах ...
Поверьте, вы нормально торчите.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:52

Re: Валютный рынок в контексте

Я вот не понимаю когда Libo придается жесткому оффтопу то его сообщения остаются а мои ответы херяться ... Или тут специальные люди для оффтопа есть ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:55

  Kripo написав:с ВАШЕГО видео, это было "доказательство" срущих коз, их на видео нет, брехло и хамло, иди в игнор защеканец!

8)


Извини, не нашел такую фотку ...
Как известно, все живое срет каждый день, но вот фоток таких производится очень мало.
А еще козы ...
А еще и в центре столицы Масеру ...
Чего захотел?!
Верь мне наслово.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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