В понедильнык будэ.
Нэ пириключайтэсь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:18
В понедильнык будэ.
Нэ пириключайтэсь.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:32
З 1 листопада 2018 року ціна на газ для населення становитиме 8550 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.
Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на засіданні 19 жовтня.
Таким чином, ціни на газ зростуть на 23,5%.
"Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідно до домовленостей, які були досягнуті між урядом та Міжнародним валютним фондом, підготувало проект постанови, який визначає нову ціну на газ для населення. Проект постанови покладає спеціальні обов'язки на НАК "Нафтогаз України" продавати з 1 листопада 2018 року постачальникам газу для населення газ за ціною 8550 грн за 1 тисячу кубічних метрів", - заявив міністр енергетики Ігор Насалик.
Рішення було схвалено членами Кабміну одноголосно.
Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим — АМКУ
https://news.finance.ua/ua/news/-/43683 ... vanym-amku
що тут ще сказати...!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:33
Значит кредиту МВФ быть.Похороны гривны снова откладываются.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:38
zРадио
По Вашей ссылке https://news.finance.ua/ru/news/-/41783%20...%20nov-naloga понравилось:
Цифра 7131 человек на 40 млн. населения потрясает воображение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:39
Re: Валютный рынок в контексте
Повышение цены на газ имеем. Осталось подождать остаточное НЕТ этим от МВФ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:45
Надо учитывать, что недвига это не только жилье, а и коммерческая недвижимость в городах и весях ... Она в конечном итоге тоже принадлежит конкретным людям ...
А за городом еще земля, на которой стоят дачи и коттеджи ... А в селах еще и паи, которые еще хоть и не в свободной продаже, но имеют стоимость ...
А еще золото, серебро, бриллианты, в сейфах и у ваших жен и любовниц ...
А ценные бумаги и корпоративные права...
А еще деньги резидентов в зарубежных банках и в офшорах ...
Поверьте, вы нормально торчите.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:59
Шанси траншу МВФ ростуть, ризики різкого девалу гривні падають...мабуть
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:13
Существует 3 основных метода определения размера ВВП - по доходам, по выпуску и по конечным расходам. Включить в себя "тень" методолически позволяет лишь 3-й, и сомнительно, что полностью.
На сайте Госстата приводятся данные о двух нормах, регламентирующих методики расчета.
Вот эта раскрывает первые 2 подхода (по доходам и выпуску).
Эта - 3-й подход (по конечным затратам).
А также методика учета экономики, которая не "наблюдается".
Вот здесь действительно в явном виде говорится и об экспериментальных величинах "поверх ВВП" и "внутри ВВП".
По данным за 2002-й год "тень" поверх ВВП - 21,5%, что соответствует 17,7% внутри скоррективанного на размер "тени" ВВП.
При этом, к ВВП какой из 3-х методик была применена корректировка, не сказано ни слова.
А теперь откроем методику MIMIC творчества МВФ, и смотрим 2002-й год. Размер тени - 47,06% (страница 68).
Повторяю свой вопрос - так размер теневой экономики в Украине 1) on top of GDP, 2) included in GDP, или 3) неожиданный альтернативный вариант, представляющий из себя нечто вроде on top of GDP * 60% ?
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:23
Да то разве удивительно, вот тут налоговая проверила бухгалтерию Динамо Киев и сочла зарплаты ведущих игроков в размере 13 тысяч гривен нормальными, нарушений нет, иностранцы играют за похлебку.
Урок геометрии в грузинской школе. Учитель спрашивает:
- Гоги, докажи мне, что треугольник равнобедренный?
- Учитель, мамой клянусь!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:27
Народ, не спорьте о мелочах. Посчитана теневая экономика или нет, это не сильно изменит положение Украины в мировой экономике.
Добавлю ещё одно:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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