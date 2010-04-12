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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65456546654765486549>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:18

  striped написав:не получив желанный забег лосей налик начал откатываться, в объемах не вырос. Кошка сдохла не дожидаясь следующей недели...

В понедильнык будэ.
Нэ пириключайтэсь.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:32

З 1 листопада 2018 року ціна на газ для населення становитиме 8550 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на засіданні 19 жовтня.

Таким чином, ціни на газ зростуть на 23,5%.

"Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідно до домовленостей, які були досягнуті між урядом та Міжнародним валютним фондом, підготувало проект постанови, який визначає нову ціну на газ для населення. Проект постанови покладає спеціальні обов'язки на НАК "Нафтогаз України" продавати з 1 листопада 2018 року постачальникам газу для населення газ за ціною 8550 грн за 1 тисячу кубічних метрів", - заявив міністр енергетики Ігор Насалик.

Рішення було схвалено членами Кабміну одноголосно.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/19/641779/


Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим — АМКУ
https://news.finance.ua/ua/news/-/43683 ... vanym-amku


що тут ще сказати...!
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:33

  Ruslan2453 написав:кабмин поднял цену на газ для населения на 23.5 процента

Значит кредиту МВФ быть.Похороны гривны снова откладываются.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:38

zРадио
По Вашей ссылке https://news.finance.ua/ru/news/-/41783%20...%20nov-naloga понравилось:
в текущем году владельцами легковых автомобилей – объектов налогообложения является 7131 человек. В их собственности находилось 7494 объекта налогообложения.
....На данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн на “роскошные авто” с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет.

Цифра 7131 человек на 40 млн. населения потрясает воображение. :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:39

Re: Валютный рынок в контексте

  jump написав:що тут ще сказати...!


Повышение цены на газ имеем. Осталось подождать остаточное НЕТ этим от МВФ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:45

  ЛАД написав:Но учесть стоимость недвиги, депо и банк. счета вроде не сложно. ЧИА прав должна бы, по идее, получиться бОльшая цифра.


Надо учитывать, что недвига это не только жилье, а и коммерческая недвижимость в городах и весях ... Она в конечном итоге тоже принадлежит конкретным людям ...
А за городом еще земля, на которой стоят дачи и коттеджи ... А в селах еще и паи, которые еще хоть и не в свободной продаже, но имеют стоимость ...
А еще золото, серебро, бриллианты, в сейфах и у ваших жен и любовниц ...
А ценные бумаги и корпоративные права...
А еще деньги резидентов в зарубежных банках и в офшорах ...
Поверьте, вы нормально торчите.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:59

  Яша написав:
  Ruslan2453 написав:кабмин поднял цену на газ для населения на 23.5 процента

Значит кредиту МВФ быть.Похороны гривны снова откладываются.

*Відправлено з Чату

Шанси траншу МВФ ростуть, ризики різкого девалу гривні падають...мабуть
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:13

  Kripo написав:
вы сами себя обманываете или "просто ради поговорить"? :evil: Даете 76-страничный документ в котором объясняют трудности расчета ДОЛИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ в померянной, и обвиняете кого-то в расспространении "глупостей"?!

"The average size of the shadow economy of the 158 countries over 1991 to 2015 is 31.9 percent. The largest ones are Zimbabwe with 60.6 percent, and Bolivia with 62.3 percent of GDP."

Посмотрите https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product#Expenditure_approach как идет расчет ВВП, по расходам! Откройте блин любой учебник и прочитайте, и не задуривайте себе и другим голову :wink: , не путайте ВВП и ДОЛЮ В НЕМ теневой экономики!


Существует 3 основных метода определения размера ВВП - по доходам, по выпуску и по конечным расходам. Включить в себя "тень" методолически позволяет лишь 3-й, и сомнительно, что полностью.

На сайте Госстата приводятся данные о двух нормах, регламентирующих методики расчета.

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod ... p_vm_d.zip
Вот эта раскрывает первые 2 подхода (по доходам и выпуску).

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod ... in_vyk.zip
Эта - 3-й подход (по конечным затратам).


А также методика учета экономики, которая не "наблюдается".
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod ... tin_ec.zip
Вот здесь действительно в явном виде говорится и об экспериментальных величинах "поверх ВВП" и "внутри ВВП".

По данным за 2002-й год "тень" поверх ВВП - 21,5%, что соответствует 17,7% внутри скоррективанного на размер "тени" ВВП.

При этом, к ВВП какой из 3-х методик была применена корректировка, не сказано ни слова.

А теперь откроем методику MIMIC творчества МВФ, и смотрим 2002-й год. Размер тени - 47,06% (страница 68).

Повторяю свой вопрос - так размер теневой экономики в Украине 1) on top of GDP, 2) included in GDP, или 3) неожиданный альтернативный вариант, представляющий из себя нечто вроде on top of GDP * 60% ?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:23

  jump написав:Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим — АМКУ
https://news.finance.ua/ua/news/-/43683 ... vanym-amku
що тут ще сказати...!


Да то разве удивительно, вот тут налоговая проверила бухгалтерию Динамо Киев и сочла зарплаты ведущих игроков в размере 13 тысяч гривен нормальными, нарушений нет, иностранцы играют за похлебку.
Урок геометрии в грузинской школе. Учитель спрашивает:
- Гоги, докажи мне, что треугольник равнобедренный?
- Учитель, мамой клянусь!
https://focus.ua/sport/409870-futbolist ... esyac.html
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:27

Народ, не спорьте о мелочах. Посчитана теневая экономика или нет, это не сильно изменит положение Украины в мировой экономике.
Добавлю ещё одно:
Украина заняла 83-е место из 140 в глобальном рейтинге конкурентоспособности национальных экономик, поднявшись на 6 ступеней в сравнении с 2017 г.

Об этом говорится в отчете Global Competitiveness Index, выпущенным Всемирным экономическим форумом.

"Украина заняла 83-е место – у нее слабо развиты институты, крайне неустойчивые финансовая система и макроэкономические показатели", – говорится в исследовании.

Согласно рейтингу по уровню развития государственных институтов Украина находится на 110-м месте, по инфраструктуре – на 57-м месте, по уровню адаптации технологий – 77-е место.

Макроэкономическая стабильность Украины на 131-м месте, уровень здравоохранения – 94-е место, уровень образования – 46-е место, рынок товаров – 73-е место.

Рынок труда Украины оценен 66-м местом, финансовая система – 117-е место, объем рынка – 4-е место, динамика бизнеса – 86-е место, способность к инновациям – 58-е место.

https://www.minprom.ua/news/248203.html
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ЛАД
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