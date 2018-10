Kripo написав:

вы сами себя обманываете или "просто ради поговорить"?Даете 76-страничный документ в котором объясняют трудности расчета ДОЛИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ в померянной, и обвиняете кого-то в расспространении "глупостей"?!"The average size of the shadow economy of the 158 countries over 1991 to 2015 is 31.9 percent. The largest ones are Zimbabwe with 60.6 percent, and Bolivia with 62.3."Посмотритекак идет расчет ВВП, по расходам! Откройте блин любой учебник и прочитайте, и не задуривайте себе и другим голову, не путайте ВВП и ДОЛЮ В НЕМ теневой экономики!