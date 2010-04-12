Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:23

freeze написав: jump написав: Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим — АМКУ

... vanym-amku

що тут ще сказати...! Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим — АМКУ https://news.finance.ua/ua/news/-/43683 ... vanym-amkuщо тут ще сказати...!



Да то разве удивительно, вот тут налоговая проверила бухгалтерию Динамо Киев и сочла зарплаты ведущих игроков в размере 13 тысяч гривен нормальными, нарушений нет, иностранцы играют за похлебку.

Урок геометрии в грузинской школе. Учитель спрашивает:

- Гоги, докажи мне, что треугольник равнобедренный?

- Учитель, мамой клянусь!

https://focus.ua/sport/409870-futbolist ... esyac.html Да то разве удивительно, вот тут налоговая проверила бухгалтерию Динамо Киев и сочла зарплаты ведущих игроков в размере 13 тысяч гривен нормальными, нарушений нет, иностранцы играют за похлебку.Урок геометрии в грузинской школе. Учитель спрашивает:- Гоги, докажи мне, что треугольник равнобедренный?- Учитель, мамой клянусь!

Петро Порошенко, вислухавши пропозиції Олександра Ганущина щодо покращення умов праці підсобників, котрі будують гуртожитки для військовослужбовців, заявив, що переплачувати не збирається, адже 5,7 тис. грн, на його думку, — достатня платня для майстрів.Про це повідомляє кореспондент “Вголосу”.На нараді у Яворові Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради, запропонував Президенту переглянути числа, які закладають у кошторис на утримання й оплачування праці підсобників, а саме збільшити його до того показника, який закладений у Львівській області.“Ринок у Львівській області передбачає близько 12 тис. грн., прогнозні показники — 11 тис., а реальні кошторисні Міноборони — 8 тис. За таких умов у нас виникають проблеми з якістю. Їх можна вирішити, знявши планку, що стоїть у кожному кошторисі Міністерства оборони на рівні 5 700 грн. Для Львівської області, коли Польща за 100 км, підсобник себе завжди знайде. Ми цю ситуацію або змінимо, або заплющуємо очі на якість житла”, — спробував пояснити потребу в підвищенні платні Ганущин.На це Президент України заявив, що потрібно дотримуватися закону та залишати кошторис таким, який він є.“Я не підтримую цю позицію, адже якщо ми затвердили проект, то так і буде. Жодні бюрократичні перепони не зупинять реформування. Норми можна переглянути, але і переплачувати ми нікому не збираємося. Збільшимо платню — менше побудуємо, тому хай буде так, як є. Якщо грошей більше немає де взяти – нє нравіцца нівєста — целуй женіха”, — відрізав Порошенко.