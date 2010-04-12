В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года экспорт железной руды увеличился на 1,4%, или на 3,035 млн долл., до 222,218 млн долл., импорт – в 23 раза (пропущено сократился?), до 0,323 млн долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Наибольшие поставки железной руды в сентябре были в Китай (59,869 млн долл.).
В январе-сентябре 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года экспорт железной руды увеличился на 7%, или на 138,620 млн долл., до 2102,092 млн долл., импорт сократился на 95,6%, или на 20,866 млн долл., до 0,954 млн долл.
В 2017 году Украина экспортировала железную руду на общую сумму 2588,151 млн долл., в то время как импорт составил 29,375 млн долл.
https://www.minprom.ua/news/248283.html Немного удивляет цифра импорта в сентябре - получается, что за сентябрь импортировано треть от импорта за 9 месяцев. И за счёт чего такое резкое падение импорта?
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Captain Obvious написав:..... Долгожданная качель. Но, вангую, что за зиму 2018—2019 она будет единственная. Кто успеет тот прокатится.
Вброс гривни=рост доллара. Качель - вверх-вниз. 1. Когда будет вниз? 2. Считаете, что потом только вверх? И до какого времени?
Ценность моих прогнозов не выше но и не ниже любого другого гадания на гуще, с графиками или без оных.
Я считаю, что эта качель будет последней за зиму, а дальше в теплые долины до следующей зимы, с незначительными флюктуациями. Максимум ожидаю увидеть до 28.8.
Никаких 30 в хрустальном шаре на эту зиму не вижу.
Никаких претензий к точности или ценности прогнозов не имею. Просто уточнил - качель - Вы имеете ввиду, что будет сейчас вверх, потом коррекция, потом рост до января (февр., марта?), или сейчас постоянный рост до января (февр., марта?), а потом вниз к летнему донышку?
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lrs7719 написав:........ Ок. Правило Тейлора: r = i + r* + a*(i-it)+b(y-y*) где r - процентная ставка ЦБ (НБУ в нашем случаи), i - текущая инфляция, it - значение таргета, Y - фактический ВВП, Y* - потенциальный ВВП, который расчитывается исходя из предположения о полной занятости и самая интерестная компонента это r* - "нейтральная" процентна ставка денежно-кредитной политики, при которой обеспечивается достижение целевого ориентира инфляции и полная загрузка производственных мощностей В сумме получается 4 составляющие. Для наших условий: Инфляция снижается и близка к таргету. Т.е. процентную ставку надо снижать. Потенциальный ВВП выше фактического (ВВП геп отрицательный), что значит исходя из данного уравнение необходимость снижения процентной ставки.
Но процентная ставка в 2018 - растёт. Получается процентную ставку драйвит нейтральная процентна ставка, которая по своей сути является исключительно расчётной велечиной. Или же на процентную ставку влияют другие факторы, как сообсвенно и написано в положении про ИТ - это растущие (а не просто высокие) инфляционные ожидания (хотя опросы говорят об обратном) или риски страны, которые учитываются для стимулирования спроса на государственные бумаги...
Спасибо за подробные ответы! Но если учесть, что it у НБУ вроде 6+-2%, а текущая i сегодня выше, а к концу года будет ещё выше (за лето, инфляция, естественно, резко упала), то ничего особо удивительного в увеличении учётной ставки НБУ нет.
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Да то разве удивительно, вот тут налоговая проверила бухгалтерию Динамо Киев и сочла зарплаты ведущих игроков в размере 13 тысяч гривен нормальными, нарушений нет, иностранцы играют за похлебку. Урок геометрии в грузинской школе. Учитель спрашивает: - Гоги, докажи мне, что треугольник равнобедренный? - Учитель, мамой клянусь! https://focus.ua/sport/409870-futbolist ... esyac.html
Петро Порошенко, вислухавши пропозиції Олександра Ганущина щодо покращення умов праці підсобників, котрі будують гуртожитки для військовослужбовців, заявив, що переплачувати не збирається, адже 5,7 тис. грн, на його думку, — достатня платня для майстрів. Про це повідомляє кореспондент “Вголосу”. На нараді у Яворові Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради, запропонував Президенту переглянути числа, які закладають у кошторис на утримання й оплачування праці підсобників, а саме збільшити його до того показника, який закладений у Львівській області. “Ринок у Львівській області передбачає близько 12 тис. грн., прогнозні показники — 11 тис., а реальні кошторисні Міноборони — 8 тис. За таких умов у нас виникають проблеми з якістю. Їх можна вирішити, знявши планку, що стоїть у кожному кошторисі Міністерства оборони на рівні 5 700 грн. Для Львівської області, коли Польща за 100 км, підсобник себе завжди знайде. Ми цю ситуацію або змінимо, або заплющуємо очі на якість житла”, — спробував пояснити потребу в підвищенні платні Ганущин. На це Президент України заявив, що потрібно дотримуватися закону та залишати кошторис таким, який він є. “Я не підтримую цю позицію, адже якщо ми затвердили проект, то так і буде. Жодні бюрократичні перепони не зупинять реформування. Норми можна переглянути, але і переплачувати ми нікому не збираємося. Збільшимо платню — менше побудуємо, тому хай буде так, як є. Якщо грошей більше немає де взяти – нє нравіцца нівєста — целуй женіха”, — відрізав Порошенко.
Faceless Вы вчера писали о маразме Долгова. Наш пример:
“За інформацією групи ІС, 12 жовтня на засіданні Радбезу РФ під час обговорення подальших перспектив функціонування РПЦ в Україні, президент РФ Путін наказав керівництву силових відомств РФ: “гарантувати безпеку наших митрополитів при будь-якому розвитку подій”, шляхом розміщення в найважливіших монастирях УПЦ МП груп спецназу ГРУ під прикриттям”, – пише він.
За його словами, керівники російських силових відомств повідомили Путіну, що російські силовики вже відпрацьовують плани введення на територію України мобільних бойових груп під прикриттям. ....Також військове керівництво РФ доповіло, що в рамках підготовки до реалізації цих планів вже проводиться підготовка груп спецназу на місцевості, а саме – на базі Новоафонского монастиря в Абхазії.
ЛАД написав:Faceless Вы вчера писали о маразме Долгова. Наш пример:
“За інформацією групи ІС, 12 жовтня на засіданні Радбезу РФ під час обговорення подальших перспектив функціонування РПЦ в Україні, президент РФ Путін наказав керівництву силових відомств РФ: “гарантувати безпеку наших митрополитів при будь-якому розвитку подій”, шляхом розміщення в найважливіших монастирях УПЦ МП груп спецназу ГРУ під прикриттям”, – пише він.
За його словами, керівники російських силових відомств повідомили Путіну, що російські силовики вже відпрацьовують плани введення на територію України мобільних бойових груп під прикриттям. ....Також військове керівництво РФ доповіло, що в рамках підготовки до реалізації цих планів вже проводиться підготовка груп спецназу на місцевості, а саме – на базі Новоафонского монастиря в Абхазії.
Вообще не похоже. Тут ссылка на некий источник (качество и реальность - отдельный вопрос), а не прямо высказываемые домыслы и обвинения, и тем более никаких призывов к агрессии, в отличие от РФ ("там пора проводить КТО, подорвать центр Киева") Так что нет, вообще не аналог