Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:36
Корнеев написав:
Гривнепатріоти десь пропали, нєінтєрєсно
Рівне 28:00-28:20 поки що
В смысле "десь пропали"? А что они должны говорить? По активизировавшимся "кабанчикам" и так все понятно
Прогноз о 26.ХХ в декабре по-прежнему в силе, сегодня сделали еще один шаг к траншу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:40
ЛАД написав:
Faceless
Вы вчера писали о маразме Долгова.
Наш пример:
Так тот Долгов - донецкий из ОРДЛО, закончил Харьковский университет, выступает в качестве штатного клоуна на российских каналах, типа "настоящего украинца в вышиванке" Ковтуна и еще пары комедиантов.
freeze
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:42
У Вашингтоні очікують, що Україна найближчим часом виконає свої обіцянки щодо запуску роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Про це заявила заступниця держсекретаря США Кірстен Медіссон
"Ухвалення законодавства в питанні створення Вищого антикорупційного суду було важливим етапом. Наступним кроком є створення повноцінного, функціонального, незалежного, ефективного суду в Україні", - сказала Медіссон у п'ятницю на брифінгу в Києві після зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником.
"І ми очікуємо, що Україна незабаром зробить певні кроки в цьому напрямі, як було обіцяно уряду Вашингтона", - додала вона.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7088404/
jump
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:52
ЛАД написав: zРадио
По Вашей ссылке
https://news.finance.ua/ru/news/-/41783%20...%20nov-naloga
понравилось:
в текущем году владельцами легковых автомобилей – объектов налогообложения является 7131 человек. В их собственности находилось 7494 объекта налогообложения.
....На данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн на “роскошные авто” с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет.
Цифра 7131 человек на 40 млн. населения потрясает воображение.
Всего лишь домыслы, но почему кажется, что если объединить эти 7500 авто, подпадающих под определение роскоши, родственными узами, то получится 1-2 тысячи семей
zРадио
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:00
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:02
Faceless Домыслы и обвинения могут иметь разный вид. Суть одинакова.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:14
Alex2006 написав: Корнеев написав:
Гривнепатріоти десь пропали, нєінтєрєсно
Рівне 28:00-28:20 поки що
В смысле "десь пропали"? А что они должны говорить? По активизировавшимся "кабанчикам" и так все понятно
Прогноз о 26.ХХ в декабре по-прежнему в силе, сегодня сделали еще один шаг к траншу.
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Vitalych-new
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:15
zРадио написав:
.....
Всего лишь домыслы, но почему кажется, что если объединить эти 7500 авто, подпадающих под определение роскоши, родственными узами, то получится 1-2 тысячи семей
7500 или 1-2 тысячи уже не существенно на фоне 40 млн. И то, и то копейки.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:34
Vitalych-new написав: Alex2006 написав: Корнеев написав:
Гривнепатріоти десь пропали, нєінтєрєсно
Рівне 28:00-28:20 поки що
В смысле "десь пропали"? А что они должны говорить? По активизировавшимся "кабанчикам" и так все понятно
Прогноз о 26.ХХ в декабре по-прежнему в силе, сегодня сделали еще один шаг к траншу.
надежды юношей питают (С)
Ну почему же, все вполне реально. Осталось запустить Антикоррупционный суд, и транш считайте в кармане. Вот только кто же его запустит?)))
antey1969
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