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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6547654865496550>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:36

  Корнеев написав:Гривнепатріоти десь пропали, нєінтєрєсно
Рівне 28:00-28:20 поки що

В смысле "десь пропали"? А что они должны говорить? По активизировавшимся "кабанчикам" и так все понятно :) Прогноз о 26.ХХ в декабре по-прежнему в силе, сегодня сделали еще один шаг к траншу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:40

  ЛАД написав:Faceless
Вы вчера писали о маразме Долгова.
Наш пример:


Так тот Долгов - донецкий из ОРДЛО, закончил Харьковский университет, выступает в качестве штатного клоуна на российских каналах, типа "настоящего украинца в вышиванке" Ковтуна и еще пары комедиантов.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:42

Держдеп чекає від України виконання обіцянки щодо Антикорсуд

У Вашингтоні очікують, що Україна найближчим часом виконає свої обіцянки щодо запуску роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Про це заявила заступниця держсекретаря США Кірстен Медіссон
"Ухвалення законодавства в питанні створення Вищого антикорупційного суду було важливим етапом. Наступним кроком є створення повноцінного, функціонального, незалежного, ефективного суду в Україні", - сказала Медіссон у п'ятницю на брифінгу в Києві після зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником.

"І ми очікуємо, що Україна незабаром зробить певні кроки в цьому напрямі, як було обіцяно уряду Вашингтона", - додала вона.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7088404/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:52

  ЛАД написав:zРадио
По Вашей ссылке https://news.finance.ua/ru/news/-/41783%20...%20nov-naloga понравилось:
в текущем году владельцами легковых автомобилей – объектов налогообложения является 7131 человек. В их собственности находилось 7494 объекта налогообложения.
....На данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн на “роскошные авто” с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет.

Цифра 7131 человек на 40 млн. населения потрясает воображение. :lol:


Всего лишь домыслы, но почему кажется, что если объединить эти 7500 авто, подпадающих под определение роскоши, родственными узами, то получится 1-2 тысячи семей :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:00

Любителям дорогих авто
https://auto.ria.com/auto_il_76_22892721.html
всего 2 млн грн :wink:
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:02

Faceless
Домыслы и обвинения могут иметь разный вид. Суть одинакова.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:06

Простите за флуд, но, ИМХО, это действительно смешно :mrgreen:

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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:14

  Alex2006 написав:
  Корнеев написав:Гривнепатріоти десь пропали, нєінтєрєсно
Рівне 28:00-28:20 поки що

В смысле "десь пропали"? А что они должны говорить? По активизировавшимся "кабанчикам" и так все понятно :) Прогноз о 26.ХХ в декабре по-прежнему в силе, сегодня сделали еще один шаг к траншу.


надежды юношей питают (С)
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:15

  zРадио написав:.....
Всего лишь домыслы, но почему кажется, что если объединить эти 7500 авто, подпадающих под определение роскоши, родственными узами, то получится 1-2 тысячи семей :mrgreen:

7500 или 1-2 тысячи уже не существенно на фоне 40 млн. И то, и то копейки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:34

  Vitalych-new написав:
  Alex2006 написав:
  Корнеев написав:Гривнепатріоти десь пропали, нєінтєрєсно
Рівне 28:00-28:20 поки що

В смысле "десь пропали"? А что они должны говорить? По активизировавшимся "кабанчикам" и так все понятно :) Прогноз о 26.ХХ в декабре по-прежнему в силе, сегодня сделали еще один шаг к траншу.


надежды юношей питают (С)
:lol: :lol: :lol:

Ну почему же, все вполне реально. Осталось запустить Антикоррупционный суд, и транш считайте в кармане. Вот только кто же его запустит?)))
antey1969
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