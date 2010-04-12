В смысле "десь пропали"? А что они должны говорить? По активизировавшимся "кабанчикам" и так все понятно Прогноз о 26.ХХ в декабре по-прежнему в силе, сегодня сделали еще один шаг к траншу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:36
В смысле "десь пропали"? А что они должны говорить? По активизировавшимся "кабанчикам" и так все понятно Прогноз о 26.ХХ в декабре по-прежнему в силе, сегодня сделали еще один шаг к траншу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:40
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:42
Держдеп чекає від України виконання обіцянки щодо Антикорсуд
У Вашингтоні очікують, що Україна найближчим часом виконає свої обіцянки щодо запуску роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Про це заявила заступниця держсекретаря США Кірстен Медіссон
"Ухвалення законодавства в питанні створення Вищого антикорупційного суду було важливим етапом. Наступним кроком є створення повноцінного, функціонального, незалежного, ефективного суду в Україні", - сказала Медіссон у п'ятницю на брифінгу в Києві після зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником.
"І ми очікуємо, що Україна незабаром зробить певні кроки в цьому напрямі, як було обіцяно уряду Вашингтона", - додала вона.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:52
Всего лишь домыслы, но почему кажется, что если объединить эти 7500 авто, подпадающих под определение роскоши, родственными узами, то получится 1-2 тысячи семей
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:00
Любителям дорогих авто
всего 2 млн грн
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:02
Faceless
Домыслы и обвинения могут иметь разный вид. Суть одинакова.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:14
надежды юношей питают (С)
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:15
7500 или 1-2 тысячи уже не существенно на фоне 40 млн. И то, и то копейки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:34
Ну почему же, все вполне реально. Осталось запустить Антикоррупционный суд, и транш считайте в кармане. Вот только кто же его запустит?)))
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