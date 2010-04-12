Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці Stand-By Arrangement на 3,9 млрд дол. США (2,8 млрд спеціальних прав запозичень) на підтримку економічної політики у 2019 році.
Tatkaumnihka написав:tea Отримаємо пізніше) Не важно как назвать цена, объем продаж или просто уменьшится экспортная выручка, это все не перекроет транш. И , возможно, наш уряд это понимает. И просто такая теория- меньше цена на нефть- в пределах 60, значит меньше и на газ- и газ остается 200, а при курсе 41- 8200.)
05.07.18 мои предположения о цене газа. надеюсь о курсе хоть не сбудутся.