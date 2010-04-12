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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6547654865496550

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:34

https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... 0MYP1mpcdc

МВФ дарит надежду )))

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці Stand-By Arrangement на 3,9 млрд дол. США (2,8 млрд спеціальних прав запозичень) на підтримку економічної політики у 2019 році.

Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:44

  Tatkaumnihka написав:tea Отримаємо пізніше) Не важно как назвать цена, объем продаж или просто уменьшится экспортная выручка, это все не перекроет транш. И , возможно, наш уряд это понимает. И просто такая теория- меньше цена на нефть- в пределах 60, значит меньше и на газ- и газ остается 200, а при курсе 41- 8200.)

05.07.18 мои предположения о цене газа. надеюсь о курсе хоть не сбудутся.

Хитрый подлый МВФ в этом году транш не даст(
Tatkaumnihka
 
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